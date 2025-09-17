काले अंडरआर्म्स से हैं परेशान? इन आसान घरेलू नुस्खों से पाएं साफ और चमकती स्किन
Home Remedies for Dark Underarms: डार्क अंडरआर्म्स अक्सर इंसान के कॉन्फिडेंस पर बुरा असर डालता है. अगर आप भी ये समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको इससे छुटकारा पाने के घरेलू नुस्खे बताएंगे. 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 08:06 PM IST
Get Rid of Dark Underarms: अंडरआर्म्स की स्किन काली पड़ जाना एक आम समस्या है. लेकिन काला अंडरआर्म्स व्यक्ति के कॉन्फिडेंस पर बुरा असर डालता है. खासतौर पर जब आप बिना स्लीव्स या स्लीवलेस कपड़े पहनते हैं, तो ये डार्क अंडरआर्म्स आपको अनकंफरटेबल कर देता है. आमतौर पर काले अंडरआर्म्स के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बार-बार शेविंग करना, केमिकल वाले डियोड्रेंट्स का इस्तेमाल, पसीना या डेल स्किन सेल्स. वहीं अगर आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इन घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

 

नींबू और हल्दी का पेस्ट
नींबू एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है और हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं. ऐसे में इन दोनों के पेस्ट के इस्तेमाल से अंडरआर्म्स की डार्कनेस को कम किया जा सकता है. इसको इस्तेमाल करने के लिए एक चम्मच नींबू के रस में चुटकीभर हल्दी मिलाएं. इसे अंडरआर्म्स पर लगाकर 15 से 20 मिनट तक छोड़े दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें. हफ्ते में 2 से 3 बार इसके इस्तेमाल से आपको फायदा हो सकता है. 

एलोवेरा जेला
डार्क अंडरआर्म्स से छुटकारा पाने के लिए आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. एलोवेरा जेल आपकी स्किन को ठंडक पहुंचाने के साथ-साथ अंडरआर्म्स के डार्क स्किन को भी हल्का करता है. यह स्किन की सूजन और जलन को कम करता है. ऐसे में ताजा एलोवेरा जेल को अंडरआर्म्स पर लगाएं और 15 से 20 मिनट बात धो लें. इसका इस्तेमाल आप रोजाना कर सकते हैं. 

 

बेकिंग सोडा और गुलाब जल
अगर दाग बहुत गहरे हैं तो आप बेकिंग सोडा और गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं. बेकिंग सोडा डेड स्किन हटाने में मदद करता है. वहीं गुलाब जल स्किन को नमी देता है. आप एक चम्मच बेकिंग सोडा में कुछ बूंद गुलाब जल डालकर पेस्ट बना लें. इस बेस्ट को हल्के हाथों से अंडरआर्म्स पर लगा लें. हफ्ते में ऐसा 2 बार करने से आपको फायदा मिल सकता है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

home remedies for dark underarms

