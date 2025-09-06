रोज मेकअप करती हैं? स्किन को नुकसान से बचाने के लिए अपनाएं से 4 आसान और असरदार टिप्स

Skin Care Tips: ऑफिस, कॉलेज या किसी फंक्शन में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए रोज चेहरे पर मेकअप लगाती हैं. लेकिन मेकअप आपकी स्किन के लिए बेहद नुकसानदायक भी हो सकता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि रोजाना मेकअप करने से आपकी स्किन को होने वाले नुकसान से कैसे बचाया जा सकता है? आपको बता दें, मेकअप करने से चेहरा डल हो सकता है. अगर सही तरीके से मेकअप न किया जाए, तो मेकअप से पोर्स बंद हो जाते हैं, जिससे स्किन ड्राई और बेजान हो सकती है. साथ ही इससे पिंपल्स भी आ सकते हैं. ऐसे में ये खबर आपकी मदद कर सकती है. इस खबर में हम आपको ऐसे स्किन केयर टिप्स बताएंगे, जो आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में मदद कर सकती है.

प्राइमर और मॉइश्चराइजर

मेकअप से होने वाले नुकसान से बचने के लिए मेकअप से पहले स्किन को तैयार करना बेहद जरूरी है. मेकअप लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से धो लें और एक लाइट मॉइश्चराइजर लगाएं. इसके बाद चेहरे पर प्राइमर लगाएं, जो आपकी स्किन और मेकअप के बीच एक सेफ परत बनाता है. प्राइमर आपकी स्किन को सेफ रखने के साथ-सात मेकअप को लंबे समय तक टिका कर रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

रोज रात को मेकअप हटाएं

कई बार महिलाएं थकान और आलस के कारण मेकअप हटाए बिना ही सो जाती हैं. ऐसे में यह आपकी स्किन के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए सोने से पहले स्किन को साफा करने की आदत डालें. इसके लिए माइल्ड मेकअप रिमूवर या नारियल तेल से मेकअप हटाएं, फिर फेस वॉश से अपने चेहरे को अच्छे से धो लें. इससे आपके पोर्स साफ रहेंगे और स्किन से जुड़ी समस्याएं नहीं होंगी.

स्किन को हाइड्रेंट और एक्सफोलिएट करें

मेकअप करने के बाद आपकी स्किन ड्राई और डल हो सकती है. ऐसे में स्किन को हाइड्रेंट करना जरूरी है. इसके लिए रोजाना खूब पानी पिएं और हफ्ते में 1 से 2 बार स्किन पर हल्का स्क्रब करें. इससे डेड स्किन हटते हैं और नई स्किन अच्छी आती है.

नो मेकअप डे

अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए एक दिन नो मेकअप डे रखें. इसके लिए हर हफ्ते कम से कम एक दिन ऐसा रखें, जब आप अपनी स्किन पर बिल्कुल भी मेकअप न लगाएं. इस दिन स्किन केयर पर फेकस करें. आप चाहे तो इस दिन क्लींजिंग, टोनिंग या फेस मास्क लगा सकती हैं. इससे आपकी स्किन को आराम मिलता है और वह खुद रिपेयर हो पाती है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.