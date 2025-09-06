रोज मेकअप करती हैं? स्किन को नुकसान से बचाने के लिए अपनाएं से 4 आसान और असरदार टिप्स
Advertisement
trendingNow12911260
Hindi Newsब्यूटी

रोज मेकअप करती हैं? स्किन को नुकसान से बचाने के लिए अपनाएं से 4 आसान और असरदार टिप्स

Side Effects of Wearing Makeup Everyday: आज के सोशल मीडिया वाले दौर में लोग बाहरी सुंदरता पर ज्यादा ध्यान देते हैं. खासकर महिलाओं में मेकअप करने का ट्रेंड थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है. ऐसे में मेकअप कई महिलाओं के लिए रोज का हिस्सा बन चुका है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 06:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोज मेकअप करती हैं? स्किन को नुकसान से बचाने के लिए अपनाएं से 4 आसान और असरदार टिप्स

Skin Care Tips: ऑफिस, कॉलेज या किसी फंक्शन में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए रोज चेहरे पर मेकअप लगाती हैं. लेकिन मेकअप आपकी स्किन के लिए बेहद नुकसानदायक भी हो सकता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि रोजाना मेकअप करने से आपकी स्किन को होने वाले नुकसान से कैसे बचाया जा सकता है? आपको बता दें, मेकअप करने से चेहरा डल हो सकता है. अगर सही तरीके से मेकअप न किया जाए, तो मेकअप से पोर्स बंद हो जाते हैं, जिससे स्किन ड्राई और बेजान हो सकती है. साथ ही इससे पिंपल्स भी आ सकते हैं. ऐसे में ये खबर आपकी मदद कर सकती है. इस खबर में हम आपको ऐसे स्किन केयर टिप्स बताएंगे, जो आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में मदद कर सकती है.

 

प्राइमर और मॉइश्चराइजर
मेकअप से होने वाले नुकसान से बचने के लिए मेकअप से पहले स्किन को तैयार करना बेहद जरूरी है. मेकअप लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से धो लें और एक लाइट मॉइश्चराइजर लगाएं. इसके बाद चेहरे पर प्राइमर लगाएं, जो आपकी स्किन और मेकअप के बीच एक सेफ परत बनाता है. प्राइमर आपकी स्किन को सेफ रखने के साथ-सात मेकअप को लंबे समय तक टिका कर रहता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

रोज रात को मेकअप हटाएं
कई बार महिलाएं थकान और आलस के कारण मेकअप हटाए बिना ही सो जाती हैं. ऐसे में यह आपकी स्किन के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए सोने से पहले स्किन को साफा करने की आदत डालें. इसके लिए माइल्ड मेकअप रिमूवर या नारियल तेल से मेकअप हटाएं, फिर फेस वॉश से अपने चेहरे को अच्छे से धो लें. इससे आपके पोर्स साफ रहेंगे और स्किन से जुड़ी समस्याएं नहीं होंगी. 

 

स्किन को हाइड्रेंट और एक्सफोलिएट करें
मेकअप करने के बाद आपकी स्किन ड्राई  और डल हो सकती है. ऐसे में स्किन को हाइड्रेंट करना जरूरी है. इसके लिए रोजाना खूब पानी पिएं और हफ्ते में 1 से 2 बार स्किन पर हल्का स्क्रब करें. इससे डेड स्किन हटते हैं और नई स्किन अच्छी आती है. 

 

नो मेकअप डे
अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए एक दिन नो मेकअप डे रखें. इसके लिए हर हफ्ते कम से कम एक दिन ऐसा रखें, जब आप अपनी स्किन पर बिल्कुल भी मेकअप न लगाएं. इस दिन स्किन केयर पर फेकस करें. आप चाहे तो इस दिन क्लींजिंग, टोनिंग या फेस मास्क लगा सकती हैं. इससे आपकी स्किन को आराम मिलता है और वह खुद रिपेयर हो पाती है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

skin care tipsside effects of wearing makeup everyday

Trending news

गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
Gujarat news
गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
Telangana NEWS
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
Kerala Congress Bihar Post
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
jammu kashmir news
RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
कश्मीर में अज्ञात कब्रों में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अलगाववादियों से बुनवाया जाल
jammu kashmir news
कश्मीर में अज्ञात कब्रों में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अलगाववादियों से बुनवाया जाल
'हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं...', ट्रंप की नरमी पर पूर्व राजदूत ने दिखाए तेवर
India US relation
'हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं...', ट्रंप की नरमी पर पूर्व राजदूत ने दिखाए तेवर
Aaj Ki Taza Khabar: दरगाह में अशोक चिह्न लगाने के मामले में आतंकियों ने JK वक्फ बोर्ड चीफ अंद्राबी को दी जान से मारने की धमकी
LIVE UPDATE
Aaj Ki Taza Khabar: दरगाह में अशोक चिह्न लगाने के मामले में आतंकियों ने JK वक्फ बोर्ड चीफ अंद्राबी को दी जान से मारने की धमकी
महिला IPS को धमकी देना बना गले की हड्डी, उद्धव ठाकरे गुट अजित पवार पर हो गया हमलावर
Maharashtra politics
महिला IPS को धमकी देना बना गले की हड्डी, उद्धव ठाकरे गुट अजित पवार पर हो गया हमलावर
भारत में बनाए गए चिप से चलने वाले टेलीकॉम सिस्टम को मिली TEC की मंजूरी
India’s chip dream
भारत में बनाए गए चिप से चलने वाले टेलीकॉम सिस्टम को मिली TEC की मंजूरी
इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप! 2 घंटे हवा में अटकी रही यात्रियों की सांसें
Mid-air technical snag
इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप! 2 घंटे हवा में अटकी रही यात्रियों की सांसें
;