कम उम्र में ही ढीली स्किन की वजह से हैं परेशान? स्किन टाइटनिंग के लिए अपनाएं कमाल के घरेलू नुस्खे

Skin Tightening Home Remedies: बदलती लाइफस्टाइल और खराब खानपान की वजह से स्किन काफी ज्यादा डल और बेजान नजर आती है. गलत तरीके से किया गया स्किनकेयर भी आपकी स्किन में झुर्रियों और ढीलेपन का कारण बन सकती हैं. लड़कियां कई तरह-तरह के प्रोडक्ट को यूज करती हैं, जो कम उम्र में ही स्किन को ढीला बना सकती हैं. सही देखभाल और कुछ घरेलू उपायों की मदद से आप स्किन को खिला-खिला और टाइटनिंग भी बना सकते हैं. चेहरे पर कसावट लाने और स्किन को ताजगी देने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खों को अपना सकते हैं. किचन में रखी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिनसे आप अपनी त्वचा को फिर से जवां और टाइट रख सकते हैं. आइए आप भी जान लें.

स्किन टाइटनिंग के लिए घरेलू नुस्खे

1. नारियल तेल की मालिश

नारियल तेल आपकी स्किन और बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. सोने से पहले अगर आप रोजाना तेल की मालिश करते हैं, तो आपकी स्किन का ढीलापन धीरे-धीरे दूर हो जाएगा. चेहरे की 5-10 मिनट तक मालिश आपको जरूर करनी चाहिए.

2. शहद और नींबू का फेस मास्क

अगर आप चेहरे पर कसावट लाना चाहते हैं, तो आप शहद और नींबू का फेस मास्क लगा सकते हैं. ये एक तरह का मॉइस्चराइजर का भी काम करता है. चेहरे पर 10-15 मिनट तक लगाकर आप फिर पानी से धो सकते हैं. आपको एक कटोरी लेनी है और फिर उसमें शहद और नींबू को डालकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है. हफ्ते भर तक अगर आप लगाती हैं, तो आपको कुछ ही दिनों में कमाल के असर देखने को मिलेंगे.

3. एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल भी स्किन के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और ई की मात्रा पाई जाती है. त्वचा को पोषण देने और ढीली स्किन को टाइट बनाने के लिए ये जरूरी है इसको आप रात में सोने से पहले लगा सकती हैं. स्किन के दाग-धब्बों को दूर करके आपकी स्किन को बेदाग भी बनाता है. आप इसका जेल निकालकर भी कई दिनों तक के लिए स्टोर करके रख सकती हैं.

4. अंडे का सफेद भाग

अंडे का सफेद भाग भी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. ओपन पोर्स को छोटा करने में ये मददगार होता है और ढीली स्किन को टाइट करने में ये काम आता है इसको आप हफ्ते में 2-3 बार जरूर लगाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.