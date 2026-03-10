सन टैन ने बिगाड़ दी है चेहरे की रंगत? टैनिंग से खोई निखार को वापस लाने के लिए अपनाएं ये जबरदस्त नुस्खे

Tanning Removal At Home: गर्मियां शुरू होते ही लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. धूप से स्किन टैन होकर काली और बेजान हो जाती है. हानिकारक यूवी किरणों की वजह से स्किन की रंगत काली पड़नी शुरू हो जाती है. बिना सनस्क्रीन के बाहर निकाल जाओं तो बस स्किन का बुरा हाल हो जाता है. अगर आप सन टैन से काफी ज्यादा परेशान है और आप भी इन सभी दिक्कतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप कुछ जबरदस्त नुस्खों को अपना सकते हैं. बाहर जाने से पहले और आने के बाद भी आपको अपनी स्किन को अच्छे से साफ करना चाहिए. अगर आप अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो गर्मियों में कई सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है. आइए आपको बताते हैं.



चेहरे की टैनिंग से कैसे छुटकारा पाएं?



1. कच्चा दूध और हल्दी

अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा टैन हो गई है और आप इससे बचना चाहते हैं, तो आप चेहरे पर कच्चा दूध और हल्दी का पेस्ट बनाकर रूई से चेहरे पर 10-15 मिनट तक के लिए लगाकर रखें. ये आपकी स्किन को साफ करने में मददगार होगा.



2. आलू का रस

आलू का रस काली पड़ी स्किन से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करता है. इसको कद्दूकस करके आपको सारा रस निकाल लेना है और फिर इसको आपको कॉटन की मदद से अपनी स्किन पर लगाना है. 20 मिनट तक लगाए रखने के बाद इसको साफ पानी से धो देना है.



3. एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल आपकी स्किन और बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. अगर आप भी चेहरे की टैनिंग से परेसान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप एलोवेरा जेल को अपनी स्किन पर लगा सकते हैं. इसको आप रोज सोने से पहले भी लगा सकते हैं.



4. दही और नींबू का मास्क

आप अपनी स्किन पर दही और नींबू का मास्क 20 मिनट तक के लिए लगाकर छोड़ सकते हैं. इससे आपकी स्किन काफी ज्यादा ठंडी रहेगी और स्किन से जुड़ी सभी समस्या को आप दूर कर सकते हैं. एक बार तो आपको जरूर बनाना चाहिए.



5. शहद और टमाटर का पेस्ट

शहद और टमाटर के पेस्ट को अगर आप अपनी स्किन पर लगाते हैं, तो टैनिंग से छुटकारा आपको मिल सकता है. चेहरे पर आप इसको 20 मिनट तक के लिए लगा सकते हैं.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.