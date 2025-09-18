त्योहारों में पाएं ग्लोइंग स्किन! फॉलो करें ये घरेलू नुस्खा, हफ्ते में 2 बार से चमक जाएगा आपका काम

Festival Skin Care Tips: त्योहारों की शुरुआत होने वाली है. इस दौरान महिलाएं खूब सजती-संवरती हैं, लेकिन इतने मेकअप प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से चेहरा डल हो सकता है. ऐसे में खूबसूरत दिखने के साथ-साथ स्किन की भी देखभाल करना जरूरी हो जाता है. त्योहारों के दौरान चेहरे की चमक और ताजगी ही चेहरे की रौनक को दोगुनी कर देती है. ऐसे में त्योहारों के आने से पहले स्किन केयर करना बेहद जरूरी है. इस खबर में हम आपको ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिसकी हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल से आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी.

बेसन और दही का पैक

चेहरे पर ब्राइटनेस लाने के लिए आप बेसन और दही का पैक लगा सकते हैं. बेसन स्किन से गंदगी हटाकर उसे साफ करता है और दही स्किन को नमी और चमक देने का काम करता है. ऐसे में बेसन और दही का पैक आपकी मदद कर सकता है. इसके बनाने के लिए आप 2 चम्मच बेसन में 1 चम्मच ताजा दही मिलाएं. आप चाहें तो इसमें एक चुटकी हल्दी भी मिला सकते हैं. इसके बाद इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 15 बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लें. यह पैक डेड स्किन हटाने के साथ-साथ आपको नेचुरल ग्लो देता है.

शहद और नींबू

चमकती स्किन के लिए आप शहद और नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नींबू स्किन को ब्लीच करता है और शहद मॉइस्चराइज करने का काम करता है. इसे बनाने के लिए 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच नींबू रस मिला लें. अब चेहरे पर इसे 10 से 15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें. फिर इसे ठंडे पानी से धो लें. ऐसा करने से चेहरे पर मौजूद दाग-धब्बे कम हो जाते हैं और स्किन में इंस्टेंट ब्राइटनेस आती है.

एलोवेरा जेल

आपको बता दें, एलोवेरा जेल हर स्किन के लिए वरदान है. ऐसे में एलोवेरा जेल के इस्तेमाल से स्किन को ठंडक मिलता है और नेचुरल नमी बने रहती है. ऐसे में ताजा एलोवेरा जेल निकालकर सीधे अपने स्किन पर लगाएं. 20 मिनट बाद इसे पानी से धो लें. आप चाहे तो रातभर भी इसे चेहरे पर लगाकर छोड़ सकते हैं. इसे स्किन पर लगाने से स्किन हाइड्रेटेड रहती है और पिंपल्स और जलन से राहत मिल सकती है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.