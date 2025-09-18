त्योहारों में पाएं ग्लोइंग स्किन! फॉलो करें ये घरेलू नुस्खा, हफ्ते में 2 बार से चमक जाएगा आपका काम
Advertisement
trendingNow12927765
Hindi Newsब्यूटी

त्योहारों में पाएं ग्लोइंग स्किन! फॉलो करें ये घरेलू नुस्खा, हफ्ते में 2 बार से चमक जाएगा आपका काम

Home Remedies for Glowing Skin: अगर आपको त्योहारों में ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिसकी मदद से आप बस हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल करने से ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 18, 2025, 10:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

त्योहारों में पाएं ग्लोइंग स्किन! फॉलो करें ये घरेलू नुस्खा, हफ्ते में 2 बार से चमक जाएगा आपका काम

Festival Skin Care Tips: त्योहारों की शुरुआत होने वाली है. इस दौरान महिलाएं खूब सजती-संवरती हैं, लेकिन इतने मेकअप प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से चेहरा डल हो सकता है. ऐसे में खूबसूरत दिखने के साथ-साथ स्किन की भी देखभाल करना जरूरी हो जाता है. त्योहारों के दौरान चेहरे की चमक और ताजगी ही चेहरे की रौनक को दोगुनी कर देती है. ऐसे में त्योहारों के आने से पहले स्किन केयर करना बेहद जरूरी है. इस खबर में हम आपको ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिसकी हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल से आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी. 

 

बेसन और दही का पैक
चेहरे पर ब्राइटनेस लाने के लिए आप बेसन और दही का पैक लगा सकते हैं. बेसन स्किन से गंदगी हटाकर उसे साफ करता है और दही स्किन को नमी और चमक देने का काम करता है. ऐसे में बेसन और दही का पैक आपकी मदद कर सकता है. इसके बनाने के लिए आप 2 चम्मच बेसन में 1 चम्मच ताजा दही मिलाएं. आप चाहें तो इसमें एक चुटकी हल्दी भी मिला सकते हैं. इसके बाद इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 15 बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लें. यह पैक डेड स्किन हटाने के साथ-साथ आपको नेचुरल ग्लो देता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

शहद और नींबू
चमकती स्किन के लिए आप शहद और नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नींबू स्किन को ब्लीच करता है और शहद मॉइस्चराइज करने का काम करता है. इसे बनाने के लिए 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच नींबू रस मिला लें. अब चेहरे पर इसे 10 से 15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें. फिर इसे ठंडे पानी से धो लें. ऐसा करने से चेहरे पर मौजूद दाग-धब्बे कम हो जाते हैं और स्किन में इंस्टेंट ब्राइटनेस आती है. 

 

एलोवेरा जेल
आपको बता दें, एलोवेरा जेल हर स्किन के लिए वरदान है. ऐसे में एलोवेरा जेल के इस्तेमाल से स्किन को ठंडक मिलता है और नेचुरल नमी बने रहती है. ऐसे में ताजा एलोवेरा जेल निकालकर सीधे अपने स्किन पर लगाएं. 20 मिनट बाद इसे पानी से धो लें. आप चाहे तो रातभर भी इसे चेहरे पर लगाकर छोड़ सकते हैं. इसे स्किन पर लगाने से स्किन हाइड्रेटेड रहती है और पिंपल्स और जलन से राहत मिल सकती है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

skin care for festivalhome remedies for glowing skin

Trending news

अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
azam khan
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
Kangana Ranaut video
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
Rahul Gandhi
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
india pakistan news
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
Maharashtra
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
CJI BR Gavai
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
Andhra Pradesh Liquor Scam
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
;