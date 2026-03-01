Advertisement
Holi Nail Care Tips: होली खेलने से पहले जरूर अपनाएं ये नेल केयर टिप्स, जिद्दी रंगों से हो जाएंगे बेफिक्र

How To Care Nails At Home: होली खेलकर आपके नाखूनों में जिद्दी रंग लग जाता है, जो आसानी से हटता नहीं है, तो आपको बताते हैं आप कैसे नेल केयर टिप्स को अपनाकर बेफिक्र होकर होली खेल सकते हैं. 

 

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 01, 2026, 07:43 AM IST
Holi Nail Care Tips: होली खेलने से पहले जरूर अपनाएं ये नेल केयर टिप्स, जिद्दी रंगों से हो जाएंगे बेफिक्र

How To Care Nails At Home:  होली का त्योहार अब बेहद ही नजदीक है. ये खुशियों और रंगों से भरा होता है. कुछ लोग तो पक्का रंग चेहरे पर लगा लेते हैं, जिसको हटाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. ज्यादातर रंग कुछ दिनों में अपने आप हल्के पड़ने लगते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं, जो महीने भर तक भी साफ नहीं होते हैं. होली के जिद्दी रंग नाखूनों में लगने से पीले और सूखे के साथ-साथ आसानी से जाते भी नहीं है. कई बार धोने के बाद भी हफ्तों तक रंग नहीं जाता है. लड़कियों को अपने नाखूनों से काफी ज्यादा प्यारा होता है. रंग के कारण नाखून खराब होने की चिंता अगर आपको सता रही है, तो आपको कुछ नेल केयर टिप्स बताते हैं, जिसको आप होली खेलने से पहले जरूर अपना सकते हैं. आइए आप भी जरूर जान लें.

जिद्दी रंगों से बचने के लिए नेल केयर टिप्स
 

1. ट्रांसपेरेंट नेल पेंट

अगर आप होली के जिंद्दी रंगों से परेशान हैं, तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. अगर आप नाखूनों को बचाना चाहते हैं, तो आप होली खेलने से पहले ट्रांसपेरेंट नेल पेंट को लगा सकते हैं. आपके नाखूनों पर एक सेफ्टी लेयर सी बन जाएगी. 
 

2. मॉइस्चराइजर 

आपको अपने नाखूनों में खूब सारा मॉइस्चराइजर लगा लेना है, जिससे आपके नाखूनों को सेफ रखा जा सकता है. होली के जिद्दी कलर भी इसको लगाने के बाद आपके नाखूनों को खराब नहीं कर पाएंगे. रंग नाखूनों पर ही चिपककर अंदर तक नहीं जाएंगा.
 

3. नारियल के तेल 

आपको होली खेलने से पहले अपने नाखूनों में नारियल के तेल को लगाकर अच्छे से मसाज कर लेनी है, इससे आपका जिद्दी रंग नाखूनों तक नहीं पहुंच पाएगा. आपके नाखून शाइन भी रहेंगे. दाग को भी हटाने में ये आपकी मदद कर सकता है. 
 

4. एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल भी काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है अगर आप होली खेलने से पहले अपने नाखूनों को जिद्दी रंगों से बचाना चाहती हैं, तो आप इसको अपने नाखूनों में अच्छे से रगड़ सकते हैं. अगर आप होली खेलने के बाद भी इसको लगाती हैं, तो भी आप आसानी से अपने नाखूनों से रंग को हटा सकते हैं. 
 

 

ये भी पढ़ें:  देसी घी से मिलेगी ग्लोइंग स्किन, जानें इस्तेमाल करने का सही तरीका
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

