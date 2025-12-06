Advertisement
पार्लर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, बस 1 मिनट में घर पर पाएं ग्लोइंग स्किन!

खूबसूरत दिखने के लिए महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं 1 मिनट में आप अपना चेहरा चमका सकता है. आइए जानते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए क्या करें. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 06, 2025, 05:51 PM IST
इन दिनों वेडिंग सीजन चल रहा है. महिलाएं खूबसूरत दिखने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है जो कि काफी महंगा होता है. क्या आप जानते हैं घरेलू उपाय की मदद से आप मिनटों में अपना चेहरा चमका सकते हैं. आइए जानते हैं स्किन को ग्लोइंग बनाने के टिप्स. 

शहद 
सर्दियों के मौसम में स्किन ड्राई और रफ हो जाती हैं ऐसे में आप स्किन शहद लगा सकते हैं. शहद लगाने से स्किन को नेचुरल मॉइश्चर मिलता है जो कि चेहरे को ग्लो देता है. ग्लोइंग स्किन के लिए आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

कैसे करें शहद का इस्तेमाल 
एक छोटा चम्मच शहद, गुलाब जल और दो बूंद नींबू का रस लें चेहरे पर इसे हल्के हाथों से लगाएं. सिर्फ 1 मिनट में चेहरे की मालिश करें, इससे स्किन पर ग्लो आ जाएगा. 1 मिनट मसाज करने के बाद चेहरे पर 15 मिनट बाद धो लें. 

चावल का इस्तेमाल 
चावल में स्टार्च होता है जो कि स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद करता है. 

कैसे करें इस्तेमाल 
चावल आटा चेहरे पर लगाने से ग्लो आता है. चावल का आटे में दूध मिलाकर पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. 1 मिनट बाद चेहरे की मसाज करें. चावल का आटा लगाने से स्किन साफ और ग्लोइंग नजर आता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

हेयर फॉल और ड्राई स्किन की समस्या से मिल सकती है राहत, ऐसे करें एलोवेरा जेल का यूज 

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

