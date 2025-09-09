चेहरे पर आएगी नेचुरल निखार, महंगा स्क्रब नहीं; इन घेरलू चीजों से पाएं चमकदार स्किन

Skin Care: हर इंसान चाहता है कि उसकी स्किन साफ, सोफ्ट और हर वक्त चमकती रहे. इसके लिए लोग स्किन केयर भी करते हैं. खासकर समय-समय पर डेड स्किन हटाने और पोर्स को साफ करने के लिए स्क्रब्म तो हर व्यक्ति करता ही है. लेकिन बाजार में मिलने वाले महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हर इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता है. ऐसे में कुछ घरेलू नुस्खों से भी आप स्क्रब कर सकते हैं, यह आपकी स्किन को केमिकल्स से बचाने के साथ-साथ चमकदार भी करती है. इस खबर में हम आपको ऐसे ही घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे.

बेसन और हेल्दी का स्क्रब

बेसन आपकी स्किन से गंदगी हटाने में मदद करता है, वहीं हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं. ऐसे में इसका पेस्ट आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन और एक चुटकी हल्दी को गुलाब जल या दूध के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से 5 से 7 मिनट के लिए स्क्रब करें, इसके बाद ठंडे पानी से चेहरे को साफ कर लें. ऐसा करने से टैनिंग हटती है और स्किन में निखार आता है.

कॉफी और शहद

स्किन से डेड स्किन हटाने के लिए कॉफी और शहद भी बेहद फायदेमंद होता है. कॉफी ग्रैन्युल एक्सफलिएशन के लिए फायदेमंद होता है, वही शहद स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है. इसके लिए एक चम्मच कॉफी पाउडर में एक चम्मच शहद मिला लें और इसे सर्कुलर मोशन में चेहरे पर रगड़ें. ऐसा करने से डेड स्किन साफ होता है और त्वचा चमकदार बनती है.

ओट्स और दही

अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो ओट्स और दही का स्क्रब आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. ओट्स को पीसकर, उसमें दही मिलाएं. अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद हल्के हाथों से स्क्रब करें. ऐसा करने से स्किन में नेचुरल ग्लो आता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.