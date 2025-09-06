"स्किन की तरह आपके बाल भी होते हैं बूढ़े" जावेद हबीब ने बताया बेस्ट हेयर एंटी एजिंग हैक्स

Jawed Habib on Hair Anti Ageing Hacks: उम्र बढ़ने के साथ हर किसी को किसी न किसी वजह से बाल झड़ने की परेशानी से दो चार होना पड़ता है. क्लीवलैंड क्लिनिक हेल्थ एसेंशियल्स के मुताबिक, ये जेनेटिक लक्षणों, अंतःस्रावी विकारों, थायरॉइड डिसऑर्डर, हार्मोनल सपोर्ट में कमी और न्यूट्रीशनल डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है. इसके अलावा, महिलाओं में, 40 की उम्र में मेनोपॉज एक बड़ा रोल अदा कर सकता है.

बालों की परेशानी का हल क्या है?

हालांकि, उम्र बढ़ने की परेशानी को दूर करने के मकसद से बालों की देखभाल के कुछ उपायों करने से, आप अपनी कई परेशानियों का हल निकल सकता है. जून 2019 में शेयर की गई एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने अपनी एंटी-एजिंग हेयर केयर रूटीन के बारे में बात की, जिसमें स्किन की उम्र बढ़ने और बालों की उम्र बढ़ने के बीच समानता दिखाई गई.



"वक्त के साथ बाल भी बूढ़े हो जाते हैं"

इस वीडियो में, जावेद हबीब ने सलाह दी कि जिस तरह स्किन को एंटी-एजिंग ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे बालों को भी, खासकर जब उम्र बढ़ने के साथ ये रूखे और कमजोर हो जाते हैं. उन्होंने एंटी-एजिंग हेयर केयर रूटीन की सलाह दी, जिसमें रेगुलरली बाल कटवाना, कंडीशनर से बालों को मॉइस्चराइज करना और स्पा ट्रीटमेंट शामिल हैं. आइए जानते हैं कि हेयर एक्सपर्ट ने क्या कहा.

जावेद हबीब ने जोर देकर कहा कि एंटी-एजिंग हेयर ट्रीटमेंट, एंटी-एजिंग स्किनकेयर जितना ही जरूरी है. उन्होंने बताया कि वक्त के साथ हमारे बाल भी बूढ़े हो जाते हैं; इसलिए, इस बढ़ती उम्र से निपटने के लिए, उन्होंने एक आसान हेयर केयर रूटीन बताया.

"बालों को मॉइस्चराइज करें"

जावेद हबीब ने कहा, "हमें बालों में मॉइस्चराइजर लगाना ही पड़ता है. इसका मतलब है कि हमें शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाना ही होगा. लेकिन कंडीशनर सिर्फ बालों पर ही लगाना चाहिए. हमें और क्या करना है? हमें नियमित रूप से बाल कटवाने होंगे. दरअसल, उम्र बढ़ने के साथ, हमें ज्यादा बार बाल कटवाने पड़ते हैं."

"हेयर स्पा भी जरूरी"

आखिर में, एंटी-एजिंग हेयरकेयर रूटीन के लिए तीसरी सबसे जरूरी चीज है महीने में एक बार हेयर स्पा करवाना. उन्होंने सलाह दी, "जब हमारे बाल बूढ़े हो जाते हैं, तो वे रूखे और कमजोर हो जाते हैं. तो इसका क्या हल है? इसका हल है एंटी-एजिंग हेयर केयर: रेगुलर कट, मॉइस्चराइजर और स्पा."

बढ़ती उम्र बालों के लिए परेशानी का सबब

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, उम्र बढ़ने के साथ हमारे बाल कम घने हो जाते हैं और स्कैल्प दिखाई देने लगता है. दरअसल, उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर और चेहरे के बाल भी झड़ने लगते हैं. जहां महिलाओं के चेहरे के बचे हुए बाल ज्यादा मोटे हो सकते हैं, ज्यादातर ठोड़ी और होठों के आसपास, वहीं मर्दों की भौंहों, कान और नाक के बाल लंबे और मोटे हो सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.