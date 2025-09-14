इन गलतियों से हो सकते हैं गंजेपन का शिकार, जानें हेयर लॉस बढ़ाने वाली मिस्टेक्स क्या है!
इन गलतियों से हो सकते हैं गंजेपन का शिकार, जानें हेयर लॉस बढ़ाने वाली मिस्टेक्स क्या है!

Hair loss causes: आज के समय में अधिकतर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. क्या आप जानते हैं आपकी कुछ गलतियों की वजह से हेयर लॉस की समस्या हो सकती है. आइए जानते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जिससे हेयर फॉल की समस्या हो सकती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 14, 2025, 06:37 PM IST
इन गलतियों से हो सकते हैं गंजेपन का शिकार, जानें हेयर लॉस बढ़ाने वाली मिस्टेक्स क्या है!

Hair loss causes: धीरे-धीरे बाल पतले या कम हो रहे हैं या फिर सिर पर पैचेस नजर आ रहे हैं यह हेयर लॉस की समस्या का बड़ा संकेत है. हेयर लॉस के दौरान कंघी करने पर काफी ज्यादा बाल टूटकर हाथ में आने लगते हैं. ज्यादा बाल टूटने की वजह से हेयर फॉल की समस्या बढ़ सकती है. क्या आप जानते हैं कुछ गलतियों की वजह से हेयर लॉस की समस्या हो सकती है. 

हेयर ड्रायर का इस्तेमाल 
अधिकतर महिलाएं बालों को स्टाइल करने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करती हैं. हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करने से बालों को नुकसान होता है. इससे बाल कमजोर हो जाते हैं जिस वजह से हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है. बालों में किसी भी तरह के टूल का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. 

क्रैश डाइट का सेवन करना 
वजन कम करने के लिए कुछ लोग क्रैश डाइट करने लगते हैं. क्रैश डाइट करने की वजह से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिस वजह से हेयर लॉस की समस्या हो सकती है. 

शैंपू का ज्यादा इस्तेमाल करना 
शैंपू में सल्फेट पाया जाता है. सल्फेट केमिकल बालों को नुकसान पहुंचाता है. शैंपू का ज्यादा इस्तेमाल करने से बालों की ड्राइनेस की समस्या बढ़ जाती है. हेयर ड्राई होने पर हेयर लॉस की समस्या बढ़ने लगता है. 

हर्बल नुस्खे का इस्तेमाल करना
आज के समय में कुछ लोग बिना कुछ सोचे-समझे ऑनलाइन वीडियो देखकर बालों में कुछ ना कुछ लगा लगते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल होममेड नुस्खों से कई बार नुकसान हो सकता है. हर्बल नुस्खों का इस्तेमाल करने से हेयर फॉल की समस्या बढ़ सकती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें

