सर्दियों में बढ़ जाती हैं बालों की समस्या? ड्राइनेस और उलझे बालों से छुटकारा पाने के लिए करें ये काम

Winter Hair Problems: सर्दी आते ही बालों से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती है. ऐसे में अगर आप भी ड्राइनेस और उलझे बालों से परेशान हैं, तो ये खबर आपके लिए है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 13, 2025, 07:58 PM IST
सर्दियों में बढ़ जाती हैं बालों की समस्या? ड्राइनेस और उलझे बालों से छुटकारा पाने के लिए करें ये काम

Hair Problems Increase in Winter: सर्दियों के मौसम में जहां स्किन ड्राई हो जाती है, वहीं बाल भी ड्राई बेजान और उलझे हुए दिखने लगते हैं. ठंडी हवा और नमी की कमी के कारण स्कैल्प ड्राई हो जाती है, जिससे डैंड्रफ, हेयर फॉल और बालों का उलझना जैसी समस्याएं बढ़ जाती है. अगर आप भी सर्दियों में बालों की इन परेशानियों से जूझ रही हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे आसान और घरेलू उपाय बताएंगे, जिससे आपके बाल फिर से मुलायम, चमकदार और हेल्दी हो जाएंगे.

 

दो दिन ऑयलिंग करें
सर्दियों में स्कैल्प ड्राई हो जाती है, जिससे बालों की जड़ें कमजोर होने लगती हैं. ऐसे में नारियल तेल, बादाम तेल या जैतून तेल को हेल्का गुनगुना करके बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगाएं और हल्की मसाज करें. ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और बालों को पोषण मिलता है. 

माइल्ड शैंपू और कंडीशनर
सर्दियों में बालों को रोज-रोज धोना नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे में हफ्ते में 2 से 3 बार माइल्ड शैंपू से बाल धोए और हर बार कंडीशनर जरूर लगाएं. कंडीशनर बालों को मॉइस्चर देता है और उन्हें उलझने से बचाता है. 

 

डीप कंडीशनिंग या हेयर मास्क
हफ्ते में एक बार घर पर कोई होम मेड हेयर मास्क लगाना फायदेमंद हो सकता है. इसके लिए दही में शहद मिलाकर या अंडा और नारियल तेल मिलाकर हेयर मास्क बना सकती है. इसे 30 मिनट बालों में लगाकर रखें और फिर किसी माइल्ड शैंपू से धो लें. ऐसा करने से बालों को गहराई तक पोषण मिलता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

winter hair problemshair problems increase in winter

