हाइलाइटर लगाते वक्त अक्सर होती है ये गलतियां, मेकअप का हो जाता है कबाड़ा, कैसे बचें आप?

Highlighter Using Mistakes: मेकअप की फाइनल टच को ग्लोइंग और परफेक्ट लुक देने का काम करता है हाइलाइटर. ये चेहरे को शार्प फीचर्स देने के साथ-साथ नैचुरल ब्राइटनेस भी बढ़ाता है. लेकिन कई बार हाइलाइटर लगाने में की गई छोटी-सी गलती पूरे मेकअप को बिगाड़ देती है. चेहरे पर चिपचिपा या अननेचुरल लुक आ जाता है और ग्लो की जगह ओवरशाइनी पैचेस दिखने लगते हैं. अगर आप भी इस गलती से बचना चाहती हैं, तो हाइलाइटर लगाने के सही तरीके और कॉमन मिस्टेक्स को समझना जरूरी है.

1. जरूरत से ज्यादा हाइलाइटर लगाना

अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा हाइलाइटर लगाने से चेहरा ज्यादा ग्लो करेगा. लेकिन हकीकत में ऐसा करने से चेहरा पाउडरी और नकली दिखने लगता है. इसलिए हमेशा थोड़ी-सी क्वांटिटी लें और धीरे-धीरे ब्लेंड करें.

2. गलत शेड चुनना

हाइलाइटर का शेड स्किन टोन के हिसाब से होना चाहिए. बहुत हल्का शेड चेहरे को राख जैसा दिखा सकता है और बहुत डार्क शेड ओवरपावर कर देता है. गोरी त्वचा के लिए पिंक या पर्ल टोन, गेहुआं रंगत के लिए गोल्डन और डार्क स्किन के लिए कॉपर या ब्रॉन्ज टोन बेस्ट रहते हैं.

3. ब्लेंडिंग न करना

अगर हाइलाइटर लगाने के बाद उसे अच्छे से ब्लेंड नहीं किया गया, तो यह चेहरे पर लाइन्स और पैचेस छोड़ देता है. ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे स्किन में अच्छे से मर्ज करना जरूरी है, ताकि लुक नैचुरल लगे.

4. गलत जगह लगाना

हाइलाइटर का इस्तेमाल सिर्फ हाई पॉइंट्स पर होना चाहिए, जैसे- गाल की हड्डियां (Cheekbones), नाक की ब्रिज, ब्राउ बोन, कपिड्स बो और माथे के सेंटर पर. पूरे चेहरे पर या गलत जगह लगाने से चेहरा ऑयली और अनइवन लगने लगता है.

5. बेस मेकअप इग्नोर करना

बिना प्रॉपर बेस के हाइलाइटर लगाने से ये चेहरे पर टिकता नहीं है. अगर फाउंडेशन और सेटिंग पाउडर ठीक से नहीं लगाया गया, तो हाइलाइटर स्मज होकर मेकअप का कबाड़ा कर देता है.

6. डे और नाइट लुक का फर्क न समझना

दिन और रात के मेकअप में हाइलाइटर की क्वांटिटी अलग होनी चाहिए. दिन में सटल ग्लो अच्छा लगता है, जबकि नाइट पार्टी लुक के लिए थोड़ा इन्टेंस हाइलाइटर लगाया जा सकता है.

इन गलतियों से कैसे बचें?

1. हमेशा स्किन टोन के हिसाब से शेड चुनें.

2. हल्के हाथों से कम क्वांटिटी में लगाएं और अच्छी तरह ब्लेंड करें.

3. हाई पॉइंट्स को ही हाइलाइट करें.

4. मेकअप के बेस को अच्छे से सेट करें.

5. मौके और वक्त के हिसाब से हाइलाइटर की क्वांटिटी एडजस्ट करें.