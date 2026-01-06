ठंडी हवा से फट रहे हैं होंठ, इन घरेलू उपाय से लिप्स हो जाएंगे गुलाबी और सॉफ्ट!

सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा की वजह से लिप्स फटने लग जाते हैं. ठंड में ठंडी हवा, नमी की कमी और शरीर में पानी की कमी की वजह से होंठ सूखने लगते हैं जिससे लिप्स फट जाते हैं. फटे होंठ में जलन और खून की समस्या होने लगती हैं. आप इन टिप्स की मदद से अपने फटे लिप्स को पिंक और सॉफ्ट बना सकते हैं.

चीनी का स्क्रब

फटे होंठों की देखभाल के लिए आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप चीनी का स्क्रब बना सकते हैं. थोड़ी सी चीनी लें इसमें नारियल तेल या फिर शहद मिला लें. इसके बाद इस मिश्रण को लिप्स पर रगड़ें. स्क्रब करने से लिप्स की सूखी और डेड स्किन हट जाएगी जिससे आपके लिप्स सॉफ्ट हो जाएंगे. हफ्ते में 2 से 3 बार आप लिप्स को स्क्रब कर सकते हैं. इसके अलावा लिप्स पर नारियल तेल भी लगा सकते हैं.

देसी घी

अगर आपके लिप्स फट जाते हैं तो आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं. रात को सोने से पहले होंठें पर देसी घी लगा सकते हैं. देसी घी लगाने से होंठों की नमी बनी रहती हैं. वहीं यह आपके फटे लिप्स को भरने में मदद करता है. दादी-नानी का ये देसी उपाय आपके फटे लिप्स को ठीक करने में मददगार साबित हो सकता है. रोजाना रात को सोने से पहले आप देसी घी को लिप्स पर लगा सकते हैं.

शहद

फटे होंठों की समस्या से परेशान हैं तो आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं. शहद में नेचुरल मॉइश्चराइजर पाया जाता है. रात को सोने से पहले लिप्स पर शहद लगा सकते हैं. शहद लगाने से लिप्स मुलायम रहते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.