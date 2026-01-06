Advertisement
trendingNow13065995
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

ठंडी हवा से फट रहे हैं होंठ, इन घरेलू उपाय से लिप्स हो जाएंगे गुलाबी और सॉफ्ट!

सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग फटे लिप्स की समस्या से परेशान रहते हैं. अगर आप भी फटे हुए लिप्स की समस्या से परेशान हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jan 07, 2026, 12:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ठंडी हवा से फट रहे हैं होंठ, इन घरेलू उपाय से लिप्स हो जाएंगे गुलाबी और सॉफ्ट!

सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा की वजह से लिप्स फटने लग जाते हैं. ठंड में ठंडी हवा, नमी की कमी और शरीर में पानी की कमी की वजह से होंठ सूखने लगते हैं जिससे लिप्स फट जाते हैं. फटे होंठ में जलन और खून की समस्या होने लगती हैं. आप इन टिप्स की मदद से अपने फटे लिप्स को पिंक और सॉफ्ट बना सकते हैं. 

चीनी का स्क्रब 
फटे होंठों की देखभाल के लिए आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप चीनी का स्क्रब बना सकते हैं. थोड़ी सी चीनी लें इसमें नारियल तेल या फिर शहद मिला लें. इसके बाद इस मिश्रण को लिप्स पर रगड़ें. स्क्रब करने से लिप्स की सूखी और डेड स्किन हट जाएगी जिससे आपके लिप्स सॉफ्ट हो जाएंगे. हफ्ते में 2 से 3 बार आप लिप्स को स्क्रब कर सकते हैं. इसके अलावा लिप्स पर नारियल तेल भी लगा सकते हैं. 

देसी घी 
अगर आपके लिप्स फट जाते हैं तो आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं. रात को सोने से पहले होंठें पर देसी घी लगा सकते हैं. देसी घी लगाने से होंठों की नमी बनी रहती हैं. वहीं यह आपके फटे लिप्स को भरने में मदद करता है. दादी-नानी का ये देसी उपाय आपके फटे लिप्स को ठीक करने में मददगार साबित हो सकता है. रोजाना रात को सोने से पहले आप देसी घी को लिप्स पर लगा सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

शहद 
फटे होंठों की समस्या से परेशान हैं तो आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं. शहद में नेचुरल मॉइश्चराइजर पाया जाता है. रात को सोने से पहले लिप्स पर शहद लगा सकते हैं. शहद लगाने से लिप्स मुलायम रहते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestyleBeauty Tips

Trending news

गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
Jammu Kashmir
गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
DNA
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
SIR Draft List
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
Abhishek Banerjee
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
Reservation in Exam
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
Punjab
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
Sir
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
india afghanistan
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
Owaisi
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला