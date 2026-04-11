प्रेग्नेंसी स्ट्रेच मार्क्स से हैं परेशान? इन घरेलू उपाय से मिलेगा छुटकारा

प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं. प्रेग्नेंसी के दौरान अधिकतर महिलाएं स्ट्रेच मार्क्स की समस्या से परेशान रहती हैं. स्ट्रेच मार्क्स को स्ट्राई ग्रेविडेरम कहते हैं. यह पेट, जांघों, कूल्हों और ब्रेस्ट के आसपास दिखाई देती है. स्ट्रेच मार्क्स सेहत के लिए खतरनाक नहीं होता है. लेकिन महिलाएं इन मार्क्स से परेशान रहती हैं. कुछ महिलाओं का कहना है कि इससे खूबसूरती कम हो जाती है. आइए जानते हैं स्ट्रेच मार्क्स को कैसे कम करें.

स्ट्रेच मार्क्स कैसे होते हैं?

प्रेग्नेंसी के दौरान जैसे-जैसे पेट बढ़ता है स्किन खिंचती है.जब स्किन की अंदरूनी परतों में खिंचाव आता है, उस दौरान स्किन पर छोटे-छोटे निशान बन जाते हैं. जिन्हें स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं. शुरुआत में ये स्ट्रेच मार्क्स रेड और पिंक कलर के दिखते हैं, लेकिन समय के साथ हल्के सफेद रंग के हो जाते हैं. घरेलू उपाय की मदद से स्ट्रेच मार्क्स दूर हो सकते हैं.

चंदन का लेप

चंदन का लेप स्ट्रेच मार्क्स को हटाने में मददगार है. चंदन के लेप को हल्के तेल के साथ पेट पर लगाना चाहिए. इससे स्किन में खुजली और जलन से आराम मिलता है. प्रेग्नेंसी के चौथे महीने में स्किन की देखभाल शुरू करनी चाहिए. इससे प्रेग्नेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क्स कम नजर आते हैं.

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करंज पत्तों का लेप या तेल

करंज पत्तों का लेप या फिर करंज पत्तों से बना तेल भी स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने में मददगार है. यह तेल स्किन को अंदर से पोषण देता है. जिस वजह से स्किन की ड्राईनेस कम होती है. करंज पत्तों का तेल लगाने से स्ट्रेच मार्क्स कम हो जाते हैं.

खुजली ना करें

आयुर्वेद के अनुसार प्रेग्नेंसी के दौरान स्किन पर खुजली होती है. स्किन पर खुजली होने पर खुजलाना नहीं चाहिए. कई बार लोग अनजाने में स्किन को रगड़ देते हैं, जिससे स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा बढ़ जाते हैं.

हेल्दी डाइट

प्रेग्नेंसी के दौरान हरी पत्तेदार सब्जिया, पानी, फल का सेवन करें. हेल्दी डाइट लेने से स्ट्रेच मार्क्स कम होते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.