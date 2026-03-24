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गर्मियों में हो गई स्किन ड्राई, अपनाएं ये उपाय, मिलेगी मुलायम और ग्लोइंग स्किन

गर्मियों के मौसम में स्किन ड्राई और डल हो जाती है. बदलते मौसम में स्किन पर पड़ती और खुजली शुरू हो जाती है. अगर आप भी बेजान स्किन से परेशान हैं तो, हम आपको कुछ घरेलू उपाय बताएंगे. इन उपाय की मदद से आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 24, 2026, 03:44 PM IST
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गर्मियों में हो गई स्किन ड्राई, अपनाएं ये उपाय, मिलेगी मुलायम और ग्लोइंग स्किन

मार्च के महीने में स्किन ड्राई और डल हो जाती है. ड्राई स्किन पर खुजली की समस्या भी शुरू हो जाती है. बदलते मौसम में पपड़ीदार स्किन से परेशान हैं तो आप इन घरेलू उपाय की मदद से अपनी ड्राई स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बना सकते हैं. इन उपाय की मदद से आपकी स्किन ग्लोइंग और चमकदार बन सकती है. 

कद्दू पल्प का नेचुरल मास्क 
कद्दू के बीज में विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और नेचुरल फाइबर पाया जाता है, जो स्किन के लिए बेहद मददगार है. इस मास्क को बनाने के लिए कद्दू का पल्प लें, एक चम्मच शहद लें. दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इस मास्क को चेहरे पर लगाएं. कुछ समय में आपको चेहरे पर ग्लो देखने को मिलेगा. 

राइस जेली टोनर 
ग्लोइंग स्किन के लिए आप राइस जेली टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस टोनर को बनाने के लिए सबसे पहले पानी में चावल डालकर उबाल लें. जब पानी गाढ़ा जेल की तरह बन जाए तो पानी छान लें. जब पानी ठंडा हो जाए तो कॉटन से पानी को चेहरे पर लगाएं. इसे लगाने से चेहरे पर नमी आती है. 

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पपीता और शहद का मास्क 
पपीता और शहद को मिलाकर पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. पपीता चेहरे की नमी की लॉक करने में मदद करता है. पपीता का पेस्ट बनाने के लिए पपीता लें. इसके मैश कर लें. इसके बाद इसमें शहद मिला लें. शहद और पपीता को अच्छे से मैश कर लें. इसके बाद इस पेस्ट को 20 मिनट तक चेहरे पर लगाएं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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