रोजाना सोने से पहले करें ये काम, घनी और लंबी पलकों से कायल होंगे लोग

लंबी घनी पलकें आंखों की खूबसूरती बढ़ा देते हैं. आज के समय में घनी पलकों के लिए महिलाएं सूलन में ट्रीटमेंट्स करवाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं आप कुछ घरेलू उपाय की मदद से पलकों को घना बना सकते हैं. आइए जानते हैं पलकों को कैसे बनाएं घना.

घनी पलकें

घनी पलकें चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं. खासकर लड़कियों की चाहत होती है कि उनकी पलकें घनी और लंबी हो, लेकिन आज के समय में पलके घनी और लंबी होना इतना आसान नहीं है. लेकिन आप कुछ उपाय की मदद से पलकें घनी और लंबी हो सकती है.

नारियल तेल

नारियल तेल लगाने से पलकें भी घनी हो सकती है. नारियल तेल पलक की जड़ों में गहराई से पोषण करता है, रात में सोने से पहले हल्के हाथ से पलकों में नारियल तेल लगाएं. ज्यादा तेल ना लगा लें नहीं तेल आंखों के अंदर चला जाएगा जिससे आपको दिक्कत हो सकती है.

कैस्टर ऑयल

कैस्टर ऑयल की मदद से पलकों की ग्रोथ बढ़ सकती है. कैस्टर ऑयल में ओमेगा फैटी एसिड्स और रेटिनॉल पाया जाता है जो कि पलकों को बढ़ाने में मदद करता है. कैस्टर ऑयल को बादाम तेल के साथ मिलाकर लगा सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.