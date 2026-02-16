Advertisement
5 रुपये में पिंपल से मिलेगा छुटकारा, बस कर लें ये आसान काम

बेदाग और ग्लोइंग स्किन भला किसे पंसद नहीं होती है लेकिन आज के समय में अधिकतर लोग पिंपल और एक्ने की समस्या से परेशान हैं. एक्ने और पिंपल की समस्या से राहत पाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 17, 2026, 12:04 AM IST
ग्लोइगं और साफ स्किन हर किसी को पसंद होती है. वहीं चेहरे पर दाने निकल जाते हैं ऐसे में सारा लुक ही खराब हो जाता है. पिंपल और पिंपल के निशान चेहरे की खूबसूरती को कम कर देते हैं. गलत खानपान, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और हार्मोनल बदलाव की वजह से अधिकतर लो पिंपल की समस्या से पेरशान हैं. पिंपल से राहत पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं लेकिन इसके बाद भी चेहरे पर असर नहीं दिखता है. 

घरेलू उपाय 
चेहरे पर पिंपल हटाने के लिए घरेलू उपाय कर सकते हैं. भारतीय किचन में गोंद कतीरा  पाया जाता है जो कि पिंपल से राहत दिलवा सकता है. आइए जानते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करें. 

गोंद कतीरा के फायदे 
गोंद कतीरा की तासीर ठंडा होता है. गोंद कतीरा में नेचुरल ठंडक होती है इसके अलावा एंटी, एजिंग गुण पाए जाते हैं जो कि स्किन को फायदा पहुंचाता है. रोजाना गोंद कतीरा खान से शरीर अंदर से डिटॉक्स होता है इससे स्किन से जुड़ी समस्या पिंपल, झुर्रियां कम हो सकती है. 

कैसे करें सेवन 
सबसे पहले गोंद कतीरा रातभर पानी में भिगो दें, अगले दिन सुबह ठंडे पानी में गोंद कतीरा डालें और आधा नींबू निचोड़ लें. इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें. लगातार 3 से 4 दिनों तक इसका सेवन करें आपको स्किन पर बदलाव देखने को मिल सकता है. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

