5 रुपये में पिंपल से मिलेगा छुटकारा, बस कर लें ये आसान काम

ग्लोइगं और साफ स्किन हर किसी को पसंद होती है. वहीं चेहरे पर दाने निकल जाते हैं ऐसे में सारा लुक ही खराब हो जाता है. पिंपल और पिंपल के निशान चेहरे की खूबसूरती को कम कर देते हैं. गलत खानपान, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और हार्मोनल बदलाव की वजह से अधिकतर लो पिंपल की समस्या से पेरशान हैं. पिंपल से राहत पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं लेकिन इसके बाद भी चेहरे पर असर नहीं दिखता है.

घरेलू उपाय

चेहरे पर पिंपल हटाने के लिए घरेलू उपाय कर सकते हैं. भारतीय किचन में गोंद कतीरा पाया जाता है जो कि पिंपल से राहत दिलवा सकता है. आइए जानते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करें.

गोंद कतीरा के फायदे

गोंद कतीरा की तासीर ठंडा होता है. गोंद कतीरा में नेचुरल ठंडक होती है इसके अलावा एंटी, एजिंग गुण पाए जाते हैं जो कि स्किन को फायदा पहुंचाता है. रोजाना गोंद कतीरा खान से शरीर अंदर से डिटॉक्स होता है इससे स्किन से जुड़ी समस्या पिंपल, झुर्रियां कम हो सकती है.

कैसे करें सेवन

सबसे पहले गोंद कतीरा रातभर पानी में भिगो दें, अगले दिन सुबह ठंडे पानी में गोंद कतीरा डालें और आधा नींबू निचोड़ लें. इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें. लगातार 3 से 4 दिनों तक इसका सेवन करें आपको स्किन पर बदलाव देखने को मिल सकता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.