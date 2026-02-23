Advertisement
महंगी क्रीम में ना करें पैसे बर्बाद, स्ट्रेच मार्क्स कम कर सकते हैं ये देसी नुस्खे

स्ट्रेच मार्क्स देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, कई बार वजन में बदलाव, प्रेग्नेंसी और हार्मोनल चेंज की वजह से स्किन पर स्ट्रेच मार्क्स नजर आते हैं.  इस समस्या से निजात पाने के लिए अक्सर लोग खासकर महिलाएं महंगी क्रीम का इस्तेमाल करती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं देसी उपाय की मदद से भी इस परेशानी को कम किया जा सकता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 23, 2026, 04:51 PM IST
स्ट्रेच मार्क्स की समस्या बेहद आम है लेकिन यह देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. स्किन पर स्ट्रेच मार्क्स अचानक वजन बढ़ने या घटने, प्रेग्नेंसी, हार्मोनल बदलाव की वजह से होते हैं. स्ट्रेच मार्क्स अक्सर पेट, जांघों, कूल्हों, हाथों और कमर के आस-पास नजर आते हैं. स्ट्रेच मार्क्स को ठीक करना इतना आसान नहीं है. लेकिन आप इन घरेलू नुस्खों की मदद से इसे कम कर सकते हैं. 

नारियल तेल मदद करेगा 
नारियल तेल स्किन को मॉइश्चराइज कर डेड स्किन को ठीक करने में मदद करता है. नारियल तेल में फैटी एसिड पाया जाता है जो कि स्किन संबंधी समस्या को कम कर सकता है. स्ट्रेच मार्क्स को कम करने के लिए आप रोजाना नारियल तेल लगा सकते हैं. 

कैसे लगाएं नारियल तेल 
सबसे पहले नारियल तेल को एक छोटे बाउल में लें. 
इसके बाद नारियल तेल को हल्का गर्म करें 
अब इसे स्ट्रेच मार्क्स पर लगाएं. 10 मिनट तक हल्के हाथ से इसकी मसाज करें. 

एलोवेरा जेल 
स्ट्रेच मार्क्स को कम करने के लिए आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एलोवेरा जेल में हीलिंग और स्किन रिपेयर के गुण होते हैं जो कि स्किन की इलास्टिसिटी को बेहतर बनाते हैं. 

कैसे करें इस्तेमाल 
सबसे पहले एलोवेरा जेल लें. 
इसके बाद इस जेल को मार्क्स वाली जगह पर लगाएं. 
30 मिनट के लिए एलोवेरा जेल स्किन पर लगा रहने दें. 
अब इसे गुनगुने पानी से धो लें. 

आलू का रस 
आलू के रस की मदद से भी स्ट्रेच मार्क्स को कम किया जा सकता है. आलू में कई मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं जो कि स्किन को टोन करने में मदद करते हैं. 

कैसे लगाएं आलू रस 
आलू को छिलकर साफ पानी में धो लें. इसके बाद आलू को कद्दूकस करके इसका रस निकाल लें. 
अब इस रस स्ट्रेच मार्क्स पर लगाएं. कुछ देर बार पानी से धो लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

