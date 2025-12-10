पतली आईब्रो से हैं परेशान, सर्दियों में अपनाएं ये उपाय, घनी-मोटी हो जाएगी Eyebrows

पतली आईब्रो किसी भी इंसान की खूबसूरती को कम कर देता है. अगर आप भी अपनी पतली आइब्रो से परेशान हैं तो आप इन उपाय की मदद से अपनी आईब्रो को घना बना सकती हैं.
गलत खानपान का असर ना केवल हमारे शरीर बल्कि हमारे बालों पर भी पड़ता है. अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हेयर फॉल की समस्या हो जाती हैं. हेयर फॉल केवल सिर के बाल नहीं बल्कि आईब्रो पर भी होता है. जिस वजह से आईब्रो पतली हो जाती है. अगर आप भी पतली आइब्रो से परेशान हैं तो इस टिप्स को फॉलो कर सकती हैं. आइए जानते हैं आईब्रो को मोटा और घना बनाने का आसान तरीका.
अरंडी का तेल
आईब्रो को मोटा बनाने के लिए आप अरंडी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. अरंडी के तेल में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि बालों को मजबूत करने और झड़ने से रोकते हैं. रात को आप सोने से पहले आईब्रो में अरंडी का तेल लगा सकते हैं. कुछ ही दिनों में आपको असर देखने को मिलेगा.
प्याज का रस
आईब्रो को घनी बनाने के लिए आप प्याज के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं. ताजा प्याज का रस निकाल लें. इसके बाद इसमें आइब्रो पर लगाएं. एक घंटे बाद चेहरा साफ कर लें. दरअसल प्याज के रस में सल्फर होता है जो कि बालों को मजबूत करता है.
विटामिन ई कैप्सूल
आईब्रो को घना बनाने के लिए आप विटामिन ई का इस्तेमाल कर सकते हैं. विटामिन ई हेयर ग्रोथ में मदद करता है. विटामिन ई कैप्सूल को काट लें इसके बाद विटामिन ई ऑयल को अच्छे से आइब्रो पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें. कुछ दिनों में आपको अंतर दिखेगा.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
