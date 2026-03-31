काली गर्दन होगी साफ, टैनिंग और गंदगी दूर करने लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खा

अक्सर लोग अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए चेहरे का खास ध्यान रखते हैं. लेकिन गर्दन की खूबसूरती पर कोई खास ध्यान नहीं देते हैं. लंबे समय तक गर्दन पर धूल-मिट्टी जमा होने लगती है जिस वजह से गर्दन पर मोटी परत जमा हो जाती है. धूप में जाने की वजह से टैनिंग हो जाती है, जिस वजह से गर्दन का रंग काला हो जाता है. काली गर्दन देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती है. हम आपको कुछ उपाय बताएंगे, इन उपाय की मदद से आप गर्दन साफ कर सकते हैं.

नींबू से साफ करें गर्दन

गर्दन का कालापन दूर करने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं. आधा कटा हुआ नींबू लें. नींबू के ऊपर हल्दी डाल दें. इसके बाद अब कॉफी पाउडर, नारियल तेल और शैंपू डाल दें. इसके बाद तीनों चीजों को अच्छे से मिला लें. अब इस पेस्ट में नींबू को डिप करके गर्दन पर लगा लें. नींबू को 10 मिनट तक गर्दन पर मलते रहें. इससे आपकी गर्दन का मैल और टैनिंग साफ हो जाएगी. कुछ ही दिनों में आपको अंतर नजर आएगा. नींबू का इस्तेमाल करने से डेड स्किन भी क्लीन हो जाएगी. नारियल तेल स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करती है.

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ओट्स का स्क्रब

काली गर्दन को साफ करने के लिए आप ओट्स का स्क्रब यूज कर सकते हैं. ओट्स को पीसकर पाउडर बना लें. इसके बाद इस पाउडर में गुलाब जल मिला लें. अब इस पेस्ट को गर्दन पर लगाकर गर्दन की स्क्रब करें. थोडी देर बाद पानी से साफ कर लें. इससे गर्दन की मैल, डेड स्किन हट जाएगी. कुछ ही समय में गर्दन का कालापन कम हो जाएगा.

दही और नींबू

गर्दन का कालापन दूर करने के लिए आप दही और नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक कटोरी में दही और नींबू का रस मिला लें. इसके बाद दोनों चीजों का पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट में हल्दी पाउडर मिला लें. इसके बाद इस पेस्ट को गर्दन पर लगाएं. हल्के हाथों से इसे मलते रहें. 10 मिनट इस पेस्ट को लगाकर रख लें. फिर नॉर्मल पानी से गर्दन साफ कर लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.