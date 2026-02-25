होली खेलने के बाद त्वचा पर लगे जिद्दी रंग को कैसे छुड़ाएं? जानें आसान तरीका

होली हंसी-ठिठोली और रंगों का त्योहार है. होली खेलने के बाद स्किन और बालों पर जिद्दी रंग लग जाते हैं जो कि हटने का नाम नहीं लेते हैं. केमिकल वाले रंग को हटाते समय कई बार स्किन पर जलन की समस्या हो जाती है. जिद्दी रंग को हटाने के लिए आप इन घरेलू उपाय की मदद ले सकते हैं. बिना स्किन को नुकसान पहुंचाएं रंग आसानी से हट जाएगा.

बेसन और दही का पेस्ट

होली का रंग हटाने के लिए आप दही और बेसन का पेस्ट यूज कर सकते हैं. पेस्ट बनाने के लिए दो चम्मच बेसन और दही मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को शरीर पर रंग लगे हिस्से पर लगाएं. जब पेस्ट सूख जाए तो गीले हाथ से मसाज करते हुए पेस्ट को हटा दें. बेसन और दही के पेस्ट से काफी हद तक रंग हट जाएगा.

एलोवेरा जेल

रंगों की वजह से स्किन लाल और संवेदनशील हो जाती है, ऐसे में आप एलोवेरा जेल और गुलाब जल मिलाकर स्किन पर लगा सकते हैं. एलोवेरा जेल और गुलाब जल को मिक्स करके पेस्ट बना लें. इसके बाद 10 से 15 मिनट बाद चेहरा धो लें. स्किन को ठंडन मिलेगी वहीं स्किन से जलन की समस्या भी कम होगी.

दही और नींबू

होली का रंग हटाने के लिए एक कटोरी में दही और नींबू का रस मिलाकर पेस्ट बना लें. अब इसे पेस्ट को हल्के हाथों से चेहरे और स्किन पर लगाएं. 10 से 15 मिनट बाद इसे रकें. दही स्किन को नमी देता है और नींबू रंग को हल्का करने में मदद करता है, जिससे होली का रंग आसानी से निकल जाएगा.

मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल

मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल की मदद से भी आप होली का जिद्दी रंग हटा सकते हैं. मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. पेस्ट सूखने के बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें. इस पेस्ट को लगाने से स्किन पर लगा एक्स्ट्रा तेल और रंग हट जाएगा. वहीं आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.