घरेलू उपाय से हट जाएगा काला मस्सा, बिना दर्द इस तरह मिलेगा छुटकारा!

How can we remove warts naturally कुछ लोगों के शरीर में बचपन से मस्से होते हैं. वहीं कुछ लोगों में बढ़ती उम्र के साथ मस्से उग जाते हैं. मस्से अपने आप हो जाते हैं. यह किसी तरह की समस्या नहीं है. कई बार मस्सा आपके चेहरे की खूबसूरती बढ़ाता है वहीं एक साथ ज्यादा मस्से आपके चेहरे की खबसूरती को कम कर देता है. आज के समय में कुछ लोग लेजर या कटवाकर मस्सा निकलवाते हैं. इस दौरान काफी दर्द होता है वहीं यह प्रोसेस महंगा पड़ता है. ऐसे में घर पर खुद से मस्सा को हटा सकते हैं. आइए जानते मस्सा हटाने का सबसे आसान तरीका.

घरेलू उपाय

आप बिना किसी दर्द के घर पर आसानी से मस्से को निकाल सकते हैं. इस घरेलू उपाय के बारे में योग गुरु कैलाश बिश्वोई ने बताया है. दरअसल कैलाश बिश्नोई ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बिना दर्द को मस्से को निकालने के बारे में बताया है.

कैसे हटेगा मस्सा

1 चम्मच हल्दी

1 चम्मच बेकिंग सोडा

1 चम्मच चूना

कैसे बनाएं पेस्ट

इस पेस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले 1 कटोरी में हल्दी, बेकिंग सोडा और चूना मिला लें. अब इस पेस्ट में पानी डालकर लेप बना ले. इसके बाद इस लेप को कम से कम 3 बार मस्से पर लगाए. मस्सा खुद की झड़ कर बाहर आ जाएगा.

हल्दी के फायदे

हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटी-इंफ्लेमेटी के गुण मौजूद है. हल्दी का इस्तेमाल करने से मस्से में इंफेक्शन और बैक्टीरिया का रिस्क कम होता है.

बेकिंग सोडा

बेकिंग सोड स्किन की नमी को सोख लेता है. इसके बाद मस्सा सूखने लगता है. धीरे-धीरे मस्सा पतला होने लगता है. समय के साथ मस्सा खुद ही निकल जाता है.

चूना का फायदा

चूना मस्सा पर लगाने से मस्से की जड़ कमजोर होती है. चून में मौजूद अल्कलाइन मस्से की स्किन को झुलसाकर सुखाने का काम करते हैं. चूने को कभी सीधे स्किन पर नहीं लगाना चाहिए. इससे स्किन डैमेज हो सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें