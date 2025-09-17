घरेलू उपाय से हट जाएगा काला मस्सा, बिना दर्द इस तरह मिलेगा छुटकारा!
Advertisement
trendingNow12925754
Hindi Newsब्यूटी

घरेलू उपाय से हट जाएगा काला मस्सा, बिना दर्द इस तरह मिलेगा छुटकारा!

How can we remove warts naturally कुछ मस्से शरीर की खूबसूरती बढ़ाने में मदद करते हैं वहीं कुछ मस्से खूबसूरती को खराब कर देते हैं. ऐसे में आप घरेलू उपाय की मदद से मस्से को आसानी से हटा सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 17, 2025, 03:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घरेलू उपाय से हट जाएगा काला मस्सा, बिना दर्द इस तरह मिलेगा छुटकारा!

How can we remove warts naturally कुछ लोगों के शरीर में बचपन से मस्से होते हैं. वहीं कुछ लोगों में बढ़ती उम्र के साथ मस्से उग जाते हैं. मस्से अपने आप हो जाते हैं. यह किसी तरह की समस्या नहीं है. कई बार मस्सा आपके चेहरे की खूबसूरती बढ़ाता है वहीं एक साथ ज्यादा मस्से आपके चेहरे की खबसूरती को कम कर देता है. आज के समय में कुछ लोग लेजर या कटवाकर मस्सा निकलवाते हैं. इस दौरान काफी दर्द होता है वहीं यह प्रोसेस महंगा पड़ता है. ऐसे में घर पर खुद से मस्सा को हटा सकते हैं. आइए जानते मस्सा हटाने का सबसे आसान तरीका. 

घरेलू उपाय 
आप बिना किसी दर्द के घर पर आसानी से मस्से को निकाल सकते हैं. इस घरेलू उपाय के बारे में योग गुरु कैलाश बिश्वोई ने बताया है. दरअसल कैलाश बिश्नोई ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बिना दर्द को मस्से को निकालने के बारे में बताया है. 

कैसे हटेगा मस्सा 
1 चम्मच हल्दी
1 चम्मच बेकिंग सोडा 
1 चम्मच चूना

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे बनाएं पेस्ट 
इस पेस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले 1 कटोरी में हल्दी, बेकिंग सोडा और चूना मिला लें. अब इस पेस्ट में पानी डालकर लेप बना ले. इसके बाद इस लेप को कम से कम 3 बार मस्से पर लगाए. मस्सा खुद की झड़ कर बाहर आ जाएगा. 

हल्दी के फायदे 
हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटी-इंफ्लेमेटी के गुण मौजूद है. हल्दी का इस्तेमाल करने से मस्से में इंफेक्शन और बैक्टीरिया का रिस्क कम होता है. 

बेकिंग सोडा 
बेकिंग सोड स्किन की नमी को सोख लेता है. इसके बाद मस्सा सूखने लगता है. धीरे-धीरे मस्सा पतला होने लगता है. समय के साथ मस्सा खुद ही निकल जाता है. 

चूना का फायदा 
चूना मस्सा पर लगाने से मस्से की जड़ कमजोर होती है. चून में मौजूद अल्कलाइन मस्से की स्किन को झुलसाकर सुखाने का काम करते हैं. चूने को कभी सीधे स्किन पर नहीं लगाना चाहिए. इससे स्किन डैमेज हो सकती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestyleBeauty Tips

Trending news

'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
india pakistan news
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
Akhnoor
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
Assam BJP AI Video
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
Bal Thackeray
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
india us trade deal
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
Maoist
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
Mata Vaishno Devi yatra
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
PM Modi Birthday Live Updates: 'उनका दृढ़ संकल्प प्रेरणा का स्रोत...', जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
17th sep pm modi birthday
PM Modi Birthday Live Updates: 'उनका दृढ़ संकल्प प्रेरणा का स्रोत...', जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
;