काली गर्दन की वजह से कॉन्फिडेंस हो जाता है डाउन? इस आसान ट्रिक से मिनटों में टैनिंग से मिलेगा छुटकारा

गर्दन का कालापन अक्सर पूरे लुक को खराब कर देता है. काली गर्दन से परेशान हैं तो आप दादी-नानी के इन घरेलू उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन उपाय की मदद से गर्दन का जमा सारा मैल कुछ ही मिनटों में दूर हो सकता है. आइए जानते हैं गर्दन का कालापन दूर कैसे करें?

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल

आप बेकिंग सोडा का उपयोग कर गर्दन का कालापन दूर कर सकते हैं. एक कटोरी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा में पानी डालकर इसे मिक्स कर लें. इसके बाद इस पेस्ट को गर्दन पर अच्छ से लगाएं. इसके बाद अपनी गर्दन को रगड़ते हुए साफ कर लें. गर्दन पर जमा हुआ सारा मैल आसानी से निकल जाएगा. आप हफ्ते में 1 से 2 बार इस पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं.

नींबू का इस्तेमाल

गर्दन का कालापन दूर करने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं. नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि कालेपन को दूर कर सकता है. एक कटोरी नें नींबू का रस और शहद मिलाकर एक पेस्ट बना लें. इसके बाद इसे पेस्ट को गर्दन पर लगाएं. इस पेस्ट की मदद से गर्दन का कालापन कम हो सकता है. अगर आपको पेस्ट लगाने के बाद जलन या खुजली की समस्या होती है तो इस पेस्ट का इस्तेमाल ना करें.

बेसन का इस्तेमाल

बेसन की मदद से भी आप गर्दन का कालापन दूर कर सकते हैं. गर्दन का कालापन दूर करने के लिए एक कटोरी में बेसन, दही, हल्दी पाउडर लें. इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इस पेस्ट को गर्दन पर लगाएं. 15 मिनट बाद गर्दन को साफ पानी से साफ कर लें. हफ्ते में 2 से 3 बार बेसन के इस पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. पेस्ट को लगाने के बाद जलन की समस्या महसूस होने पर तुरंत पेस्ट को हटा दें, इसके बाद इस पेस्ट का इस्तेमाल ना करें. क्योंकि कुछ लोगों की स्किन पर नेचुरल चीजें सूट नहीं करती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.