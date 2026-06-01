रोज पी लें ये पानी, मेकअप के बिना भी दिखेंगी खूबसूरत, फटाफट नोट कर लें रेसिपी

ग्लोइंग स्किन के लिए लोग चेहरे पर क्या कुछ नहीं लगाते हैं. मंहगी क्रीम से लेकर फेशियल ट्रीटमेंट करवाते हैं. स्किन केयर प्रोडक्टस का इस्तेमाल करने के बाद भी स्किन पर ग्लो लंबे समय तक नहीं रुकता है.
Trending Photos
ग्लोइंग और बेदाग स्किन भला किसे पसंद नहीं होती है. नेचुरल ग्लोइंग स्किन के लिए आज कल लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. चेहरे पर केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद भी चेहरे पर आई चमक कुछ ही दिनों में कम हो जाती है. स्किन को नेचुरल ग्लोइंग बनाने के लिए आप होममेड ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं. होममेड ड्रिंक का सेवन करने से चेहरे पर ग्लो आता है. आइए हम आपको ऐसी ड्रिंक के बारे में बताएंगे जिसका सेवन करने से चेहरे पर ग्लो आता है.
ग्लोइंग स्किन के लिए आप होममेड ड्रिंक को डाइट में शामिल कर सकते हैं. ग्लोइंग स्किन के लिए आप इस पानी का सेवन कर सकते हैं. इसके लिए एक गिलास पानी में मुट्ठीभर फ्रेश पुदीना के पत्ते, दो लौंग, दो छोटी इलायची और 1 चम्मच सौंफ डालकर पानी को उबाल लें. इसके बाद 5 से 7 मिनट तक पानी को उबलने दें. फिर पानी को छान लें. इसके बाद इस पानी का सेवन करें.
नेचुरल ग्लोइंग स्किन के लिए आप इस होममेड ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं. ये होममेड ड्रिंक आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करता है. इस होममेड ड्रिंक का सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है. क्योंकि ये हेल्दी ड्रिंक पाचन तंत्र को सपोर्ट करता है क्योंकि इस पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है जो कि शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाती है. गर्मियों में इस ड्रिंक का सेवन करने हीटवेव से भी राहत मिलती है.
इस पानी को आप रोजाना पी सकते हैं. दिन में एक ही बार इस पानी को पीना चाहिए. सुबह खाली पेट या फिर रोत को सोने से पहले इस ड्रिंक का सेवन करना फायदेमंद होता है. इस पानी को पीने से जलन और एसिडिटी की समस्या दूर हो सकती है.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.