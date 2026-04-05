कम उम्र में चेहरे पर दिख रही हैं झाइयां, इन होममेड फेस मास्क का करें इस्तेमाल, दिख सकता है असर!

चेहरे पर झाइयां ना केवल खूबसूरती को कम करती है, बल्कि एक बार झाइयां हो जाती हैं तो यह आसानी से दूर नहीं होती हैं. अगर आप भी चेहरे की झाइयों से परेशान हैं तो आप इस फेस मास्क को चेहरे पर लगा सकती हैं.
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चेहरे पर झाइयां किसी भी इंसान की खूबसूरती को कम कर देते हैं. चेहरे पर झाइयों की वजह से कॉन्फिडेंस कम होने लगता है. झाइयों से छुटकारा पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. खासकर महिलाएं पार्लर में जाकर महंगे-महंगे फेशियल और केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसके बाद भी चेहरे की झाइयां कम नहीं होती है. अगर आप भी चेहरे की झाइयों से परेशान हैं तो आप इस होममेड फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं.
सबसे पहले तुलसी के पत्तों को लें, इसे अच्छे से धो लें. इसके बाद तुलसी के पत्तों को पीसकर पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट शहद मिला दें. शहद और तुलसी के पत्ते के पेस्ट को अच्छे से मिक्स करें. इसके बाद इस फेस मास्क को झाइयों वाली जगह प लगाएं. इसके बाद इसे 40 से 50 मिनट के लिए छोड़ दें. रोजाना इस मास्क का इस्तेमाल करें. झाइयां के निशान आसानी से नहीं हटते हैं. अगर आपके चेहरे पर झाइयां ज्यादा फैल गई है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए.
चेहरे की झाइयों को दूर करने के लिए आप जायफल पाउडर और दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. जायफल चेहरे के काले धब्बे को दूर करने में मददगार हो सकता है. इस मास्क को बनाने के लिए 2 चम्मच कच्चा दूध लें, इसमें आधा चम्मच जायफल पाउडर मिला दें. इसके बाद इसमें कुछ बूंदे गुलाब जल की मिलाकर पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. 15 से 20 मिनट बाद साफ पानी से चेहरा धो लें.
चेहरे की झाइयों को कम करने में आलू का रस बेहद मददगार साबित हो सकता है. आलू का रस लगाने से धीरे-धीरे चेहरे की रंगत में निखार आ सकता है और चेहरे के दाग-धब्बे कम हो सकते हैं. आलू के रस में 2 से 3 बूंद नींबू का रस मिलाएं. इसके बाद इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं. 15 मिनट ठंडे पानी से चेहरा धो लें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.