धूप से हो गई टैनिंग, चेहरे पर लगाएं ये होममेड फेस मास्क, जल्द दिखेगा असर!

गर्मियों के मौसम में तेज धूप की वजह से स्किन जल जाती है. इस वजह से स्किन की रंगत काली या सांवली नजर आती है. इसे सन टैनिंग कहा जाता है. गर्मियों में सन टैनिंग से बचने के लिए स्किन केयर करना बेहद जरूरी है. स्किन टैनिंग को दूर करने के लिए मार्केट में कई तरह की क्रीम और ट्रीटमेंट मौजूद हैं. आप इन नेचुरल उपाय की मदद से स्किन टैनिंग को कम कर सकते हैं. आइए जानते हैं स्किन टैन को कम करने के उपाय.

बेसन और दूध फेस मास्क

दादी-नानी अक्सर ग्लोइंग स्किन के लिए बेसन और दूध का इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं. बेसन और दूध स्किन की गंदगी और टैन को दूर करने में मददगार होता है. बेसन और दूध स्किन को एक्सफोलिएट करता है, वहीं डेड स्किन को हटाता है. बेसन और दूध का इस्तेमाल करने से स्किन साफ होती है. बेसन और दूध मास्क बनाने के लिए 2 चम्मच दूध, एक चम्मच बेसन और एक चुटकी हल्दी मिलाकर पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. 15 मिनट बाद साफ पानी से अपना चेहरा धो लें.

दही और हल्दी फेस मास्क

दही में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन की रंगत निखारने में मदद करता है. दही और हल्दी फेसपैक टैनिंग को कम करने में मदद करता है. नेचुरल ग्लो के लिए आप दही और हल्दी फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. मास्क बनाने के लिए 2 चम्मच दही में एक चुटकी हल्दी और शहद मिलाकर पेस्ट बना लें. इसके बाद इसे चेहरे पर लगाएं. 15 मिनट बाद अपना चेहरा धो लें.

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टमाटर और शहद फेस मास्क

टमाटर में नेचुरल ब्लीचिंग गुण पाए जाते हैं जो कि टेनिंग को कम करने में मदद करते हैं. टमाटर का फेस मास्क बनाने के लिए 2 चम्मच टमाटर का रस लें. इसमें एक चम्मच शहद मिला दें. इसके बाद इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. 15 मिनट बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें. इस फेस मास्क को लगाने से टैन की समस्या कम हो सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.