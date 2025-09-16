धूप से काली पड़ गई है स्किन? इस होममेड फेस पैक से पाएं टैनिंग फ्री और ग्लोइंग स्किन

Skin Care: गर्मी और तेज धूप में रहने से टैनिंग की समस्या तो आम हो जाती है. वहीं प्रदूषण चेहरे की रंगत को फीकी कर देता है. ऐसे में त्वचा का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी हो जाता है. लेकिन बाजार में मिलने वाले महंगे प्रोडक्ट्स में पाए जाने वाले केमिकल्स स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए घरेलू नुस्खों के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है. यह आपकी टैनिंग और डल स्किन से राहत दिलाने के साथ-साथ स्किन को सुरक्षित भी रखता है.

घर पर बनाएं टैन हटाने वाला फेस पैक

इंस्टाग्राम की ब्यूटी इंफ्लुएंसर गुडडन ने टैनिंग हटाने चमकती ग्रोइंग स्किन पाने से लिए पावरफुल होम रेमेडी के बारे में बताया है. इस घरेलू फेस पैक को बनाने के लिए 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच आलू का रस, ½ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कॉफी पाउडर, 1 चम्मच ताजा दही, की जरूरत होती है. इस चीजों को एक कटोरी में मलिकार एक स्मूद पेस्ट तैयार कर लें. ये पेस्ट टैन हटाने के साथ-साथ स्किन को ग्लोइंग और फ्रेश रखने में भी आपकी मदद करता है.

कैसे लगाएं फेस पैक?

घरेलू फेस पैक का चेहरे पर लगाने के लिए सबसे पहले चेहरे को माइल्ड फेसवॉश से साफ करें. इसके बाद तैयार किए हुए फेस पैक को चेहरे और गर्दन पर अच्छे से लगा लें. अब 15 से 20 मिनट तक सूखने दें. इसके बाद सूख जाने पर हल्के हाथों से मासज करते हुए गुनगुने पाने से धो लें. इस पैक को हफ्ते में 2 से 3 बार लगाने से आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है.

फायदे

इस फेस पैक में मौजूद चीजें आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है. आलू का रस स्किन की रंगत को साफ करता है और डार्क स्पॉट्स को हल्का करने में मदद करता है. वहीं बेसन डेड स्किन हटाने में मददगार है और स्किन को एक्सफोलिएट करता है. हल्दी एंटीसेप्टिक होता है और स्किन ब्राइटनिंग करने का काम करता है. कॉफी डीटॉक्स करता है, इससे चेहरे पर मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. दही चेहरे को मॉइस्चराइज करने के साथ-साथ स्किन में ग्लो लाता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.