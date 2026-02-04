बालों का टूटना और सफेद होना हो जाएगा कम, बस सरसों तेल में मिलाकर लगाएं ये तेल

आज के समय में अधिकतर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. प्रदूषण और केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स की वजह से हेयर फॉल की समस्या बढ़ रही है. अगर आप हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं तो आप इस नेचुरल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं हेयर फॉल की समस्या ठीक कैसे करें.

घर में बनाएं ये तेल दूर होगा हेयर फॉल

बालों को घना बनाने के लिए आप प्याज, मेथी, कलौंजी, करी पत्ता डालकर तेल बना लें. इन चीजों को नारियल तेल या फिर सरसों तेल में मिलाकर इस्तेमाल करें, इससे आपको फायदा मिलेगा. एक लोहे की कड़ाही लें, इसमें एक लीटर सरसों और नारियल तेल लें. इसे गर्म करें और करी पत्ता, मेथी दाना, कलौंजी और प्याज डालकर इसे अच्छे से भून लें.

जड़ें होंगी मजबूत

अब तेल को ठंडा होने दें, इसके कांच की बोतल में भरकर रख लें. इस तेल से स्कैल्प की मालिश करें. इस तेल से बालों की अच्छी से मालिश करें. लगातार कुछ दिनों तक इस तेल से बालों की मालिश करें इससे बालों का टूटना बंद होगा. हेयरफॉल की समस्या से छुटकारा मिलेगा.

हफ्ते में कितनी बार तेल का इस्तेमाल करें

हेयर फॉल को रोकने के लिए आप हफ्ते में 2 से 3 बार बालों की मालिश कर सकते हैं. हेयर वॉश करने से पहले बालों में तेल लगा लें. हल्के हाथों से बालों की मसाज करें. मसाज करने के 2 घंटे बाद शैंपू से हेयर वॉश करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.