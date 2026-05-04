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जड़ से मजबूत हो जाएंगे बाल, हफ्ते में 2 बार लगाएं हेयर मास्क, नोट कर लें रेसिपी

प्रदूषण और अनहेल्दी डाइट की वजह से अधिकतर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. ऐसे में आप केमिकल फ्री हेयर पैक की मदद से हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 04, 2026, 10:47 PM IST
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जड़ से मजबूत हो जाएंगे बाल, हफ्ते में 2 बार लगाएं हेयर मास्क, नोट कर लें रेसिपी

जब बालों की जड़े कमजोर हो जाती है तो हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है. समय रहते अगर हेयर फॉल पर ध्यान नहीं दिया तो समस्या बढ़ सकती है. धीरे-धीरे आप गंजेपन का शिकार हो सकते हैं. हेयर फॉल को रोकने के लिए आप होममेड हेयर पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं हेयर फॉल रोकने के लिए हेयर पैक बनाने का तरीका. 

कैसे बनाएं हेयर पैक 

सबसे पहले मुट्ठी भर के करी पत्ता धो लें. इसके बाद करी पत्तों को अच्छे से पीस लें. अब इस पेस्ट में 2 चम्मच दही मिलाकर एक स्मूद पेस्ट बना लें. अब इस हेयर मास्क को बालों में लगाएं. ये होममेड हेयर मास्क हेयर फॉल को रोकने में मदद कर सकता है. 

बालों में कैसे लगाएं 

हेयर फॉल रोकने के लिए पेस्ट को बालों में सही तरीके से लगाना चाहिए. इस स्मूद पेस्ट को सबसे पहले स्कैल्प पर लगाएं. इसके बाद इस पेस्ट को बालों में 30 से 40 मिनट के लिए लगाएं. लगभग 30 मिनट बाद हेयर वॉश कर लें. हेयर वॉश के लिए माइल्ड शैंपू का इस्तेमाल करें. 

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होममेड फेस मास्क के फायदे 

अगर आप बालों की जड़ों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप करी पत्ते और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं. दही और करी पत्ता बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मददगार होता है. इस हेयर पैक से बालों को मजबूती मिलती है वहीं बाल घने भी होते हैं. दही का इस्तेमाल करने से डैंड्रफ की समस्या दूर हो सकती है. आप हफ्ते में एक से दो बार इस हेयर पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं. करी पत्ता और दही का हेयर मास्क स्कैल्प को हेल्दी बनाने में मददगार हो सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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