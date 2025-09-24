काले होंठ हो जाएंगे नेचुरल पिंक, बस लिप्स पर इन चीजों से करें स्क्रब!
काले होंठ हो जाएंगे नेचुरल पिंक, बस लिप्स पर इन चीजों से करें स्क्रब!

How To Get Lips Pink Naturally: काले ड्राई लिप्स किसी भी इंसान की खूबसूरती को कम कर देते हैं. क्या आप जानते हैं नेचुरल चीजों से काले लिप्स को पिंक कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 24, 2025, 01:49 PM IST
How To Get Lips Pink Naturally: नेचुरल पिंक लिप्स किसी भी इंसान की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं. आज के समय में केमिकल खराब क्वालिटी वाली लिपस्टिक लगाने से लिंप्स का रंग काला पड़ जाता है. स्मोकिंग करन से भी लिप्स पिंक पड़ जाते हैं. आप होठों का कालापन दूर करने के लिए नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं लिप्स को पिंक बनाने का असरदार तरीका. 

हल्दी और दूध से दूर करें होंठों का कालापन 
हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बायोटिक गुण पाए जाते हैं. हल्दी रंगत को साफ करने में मददगार है. अगर आपके लिप्स भी ब्लैक कलर के हैं तो आप दूध और हल्दी मिलाकर लिप्स पर लगा सकते हैं. 

शहद और नींबू 
नींबू और शहद का इस्तेमाल करने से भी लिप्स का कालापन दूर हो सकता है. शहद लिप्स को सॉफ्ट बनाने में मददगार है. काले लिप्स को पिंक करन के लिए आप हल्दी में चीनी और नींबू का रिस मिलाकर स्क्रब बना लें. अब इस स्क्रब को लिप पर रगड़े. हफ्ते में 3 तीन शहद और नींबू का स्क्रब करें. 

गुलाब जल और ग्लिसरीन 
काले होंठ को पिंक करने के लिए आप गुलाब जल और ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं. ग्लिसरीन और गुलाबजल को अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इसे लिप्स पर लगाएं. गुलाब जल और ग्लिसरीन लगाने से ड्राई लिप की समस्या भी दूर होगी. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

