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Gen Z लड़कों में भी बढ़ रहा है 'कोरियन ग्लास स्किन' पाने का क्रेज, चेहरे पर लगा सकते हैं किचन में रखी ये चीजें

Korean Glass Skin For Gen Z Boys: आज  Gen Z लड़कों के लिए बताते हैं कि कैसे वो  'कोरियन ग्लास स्किन' को आसानी से पा सकते हैं. आइए आप भी जान लीजिए.

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 26, 2026, 12:15 PM IST
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Gen Z लड़कों में भी बढ़ रहा है 'कोरियन ग्लास स्किन' पाने का क्रेज, चेहरे पर लगा सकते हैं किचन में रखी ये चीजें

Korean Glass Skin For Gen Z Boys:  आजकल  Gen Z लड़कियों के साथ-साथ लड़के भी फैशन हो स्किन केयर किसी भी चीज में पीछे नहीं रहना चाहते हैं.  स्किनकेयर सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है. अब लड़के भी अपनी स्किन को कोरियन ग्लास स्किन बनाना चाहते हैं, जिसका ट्रेंड सोशल मीडिया और युवाओं के बीच फैला पड़ा है. के-पॉप कल्चर और ब्यूटी इंफ्लुएंसर्स इतने सारे हैं कि अलग-अलग टिप्स को सुनकर कुछ समझ नहीं पाते हैं. अगर आप भी अपनी स्किन को साफ, चमकदार और हाइड्रेटेड दिखाना चाहते हैं, तो किचन में रखी कुछ चीजों से ऐसा हो सकता है. 

कोरियन ग्लास स्किन ऐसी होती है जिसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह के दाग-धब्बे, पिंपल्स और न ही रूखापन होता है. आपको ऐसी स्किन पाने के लिए समय निकालना बेहद ही ज्यादा जरूरी होता है. ये आप घर पर आसानी से कर सकते हैं. आइए आपको भी बताते हैं.
 

Gen Z लड़के कैसे पाएं 'कोरियन ग्लास स्किन'?

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1. क्लींजर

अगर आप एक Gen Z लड़के हैं और अपनी स्किन को साफ और कोरियन ग्लास पाना चाहते हैं, तो आप क्लींजर को कर सकती हैं. आपको इससे अपनी स्किन दिनभर में 1-2 बार तो साफ करनी है ऐसा करने से आपके चेहरे की गंदगी साफ हो जाएगी.
 

2. टोनर

अगर आपने क्लींजर अच्छे से करके स्किन से सारी गंदगी को निकाल दिया है, तो आप टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये टोनर आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. 
 

3. सीरम 

टोनर को चेहरे पर अच्छे से लगाने के बाद आप सीरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये आपकी स्किन को अच्छे से नमी देंगी. आपकी स्किन पर नमी को अच्छे से लॉक करता है.
 

4.  मॉइस्चराइजर 

आप अपनी स्किन को अगर चमकदार बनाना चाहते हैं, तो मॉइस्चराइजर को आप हमेशा लगाकर रख सकते हैं. धूप की किरणों से भी आपको बचाती है. 
 

5. चावल का मास्क

आप हफ्ते में 3 दिन चावल का मास्क चेहरे पर लगा सकते हैं. ये आपकी स्किन को चमकदार बनाने के साथ-साथ आपकी स्किन को कोरियन ग्लास स्किन भी बना देता है. ये आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. 
 

 

ये भी पढ़ें:  Beauty Tips: पतली आइब्रो को घना बनाने के लिए अपनाएं दादी-नानी के ये देसी नुस्खे
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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