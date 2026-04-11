घने बालों के लिए इस तरह लगाएं मेथी दाना हेयर मास्क, कैसे करें अप्लाई

आज के समय में अधिकतर लोग घने और लंबे बाल चाहते हैं. घने बालों से खूबसूरती बढ़ जाती है. घने बालों के लिए आप मेथी दाना हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. हफ्ते में 1 से 2 मेथी हेयर पैक लगाने से बाल घने हो जाएंगे. आइए जानते हैं बालों में मेथी दाना हेयर मास्क लगाने का सही तरीका क्या है.

मेथी हेयर मास्क बनाने का तरीका

सबसे पहले 2 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो कर रख दें. कुछ घंटों के बाद मेथी दाना को मिक्सर में डालकर एक स्मूद पेस्ट बना लें. अब कटोरी में मेथी दाने का पेस्ट और दही निकाल लें. इसके बाद दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें. अब इस पेस्ट को अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल करें.

जानें इस्तेमाल करने का तरीका

आप इस हेयर मास्क को बालों में अच्छे से लगा सकते हैं. इस मास्क को बालों में लगाएं. 30 मिनट बाद शैंपू से हेयर वॉश करें. हफ्ते में 1 से बार इस हेयर मास्क का इस्तेमाल करें. आपको कुछ ही समय में असर देखने को मिलेगा. मेथी हेयर मास्क का इस्तेमाल हेयर केयर रूटीन में काफी समय से किया जा रहा है. प्राचीन समय में भी महिलाएं बालों की देखभाल के लिए मेथी दाना हेयर मास्क का इस्तेमाल करती हैं.

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बालों के लिए फायदेमंद

मेथी दाना मास्क में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि बालों को पोषण देने का काम करते हैं. अगर आप हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं तो हेयर केयर रूटीन में आप मेथी दाना मास्क को शामिल कर सकते हैं. मेथी दाना मास्क लगाने से बाल मजबूत और घने हो जाते हैं. मेथी दाना हेयर मास्क लगाने से बाल सॉफ्ट और मुलायम भी होते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.