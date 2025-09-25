सॉफ्ट और ब्राइट स्किन के लिए सुबह चेहरे पर लगाएं ये सफेद चीज, दिनभर खिली-खिली रहेगी त्वचा!
Skin Care Tips:  स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बनाने के लिए लड़कियां अपने चेहरे पर बहुत कुछ लगाना पसंद करती हैं आइए आपको बताते हैं चेहरे पर आपको कौन सी सफेद चीज लगानी चाहिए.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 25, 2025, 07:37 AM IST
Skin Care Tips:  आजकल लोग अपने काम में काफी ज्यादा बिजी हो गए हैं, जिसके कारण अपने स्किन का ध्यान तक नहीं रख पाते हैं. धूल- धूप और काम के कारण स्किन की चमक बहुत ज्यादा कम हो जाती है. त्वचा के नेचुरल ग्लो को बनाए रखने के लिए आप घरेलू चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. खूबसूरत स्किन को पाने के लिए आपको सही स्किन केयर रूटीन को अपनाना बेहद ही ज्यादा जरूरी होता है. आइए आज आपको बताते हैं चेहरे पर मलाई लगाने से क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है. 
 

चेहरे पर मलाई लगाने के फायदे
 

1.  दाग-धब्बों को दूर

अगर आप मलाई को रोजाना सुबह के समय अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो आप दाग-धब्बों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं. त्वचा को गहराई से नमी देने के लिए भी आपको रोजाना चेहरे पर मलाई को लगाना चाहिए.
 

2. गंदगी और बैक्टीरिया दूर

अगर आप मलाई को रोजाना या हफ्ते में 3 दिन भी चेहरे पर लगाकर अच्छे से मसाज करते हैं, तो आप गंदगी और बैक्टीरिया को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं. 
 

इसे भी पढ़ें: फेस्टिव सीजन में नेचुरल ग्लो के लिए मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर लगाएं ये 4 चीजें

 

3. सूजन को कम

स्किन को ग्लोइंग करने के साथ-साथ सूजन को कम करने के लिए भी आपको रोजाना मलाई को अपने चेहरे पर लगाना चाहिए. स्किन की खूबसूरती को निखारने के लिए ये आपकी मदद कर सकता है.
 

4. चमकदार त्वचा

स्किन को अगर आप दिनभर खिला-खिला रखना चाहते हैं, तो आप मलाई को अपने चेहरे पर लगा सकते हैं. स्किन को चमकदार बनने के लिए आपको इसको चेहरे पर लगाना चाहिए.
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

malai on face benefitsskin care tips

;