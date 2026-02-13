वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले घर पर इन आसान तरीकों से करें हाइड्रा फेशियल, चेहरे पर आएगा 'मून लाइट ग्लो'

Hydra Facial At Home: वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है जो सभी कपल के लिए बेहद ही खास होता है. इस दिन को खास बनाने के लिए लोग अपनी-अपनी तरह से इसको मनाना पसंद करते हैं. अगर आप डेट पर जा रही हैं और दिन को काफी ज्यादा खास बनाना चाहती हैं, तो आप घर पर ही हाइड्रा फेशियल को कर सकती हैं. ये आपके चेहरे को चमकाने और स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए काफी मददगार होती है. फेशियल के लिए 2000 खर्च करने की जगह पर बेहद ही कम में काम चल जाएगा. पार्लर के महंगे रेट सुनकर ही कुछ लोग करवाते ही नहीं है. आइए आज आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताते हैं, जिसको अपनाकर आप चेहरे को खिला-खिला उस खास दिन के लिए बना सकते हैं. आइए आप भी जान लें.



घर पर कैसे करें हाइड्रा फेशियल?



1. क्लींजिंग

अगर आप इस वैलेंटाइन डे पर खुद को काफी ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहती हैं, तो आप सबसे पहले क्लींजिंग करिए. चेहरे से धूल-मिट्टी और तेल को हटाकर आपकी स्किन को खिला-खिला रखने में मददगार साबित होती है.



2. स्क्रबिंग

क्लींजिंग करने के बाद स्क्रबिंग करनी काफी ज्यादा जरूरी होती है. आपको अपने चेहरे से अच्छे से स्क्रबिंग करनी चाहिए. इसको करने के बाद आपकी स्किन काफी ज्यादा खिली-खिली और चमकदार नजर आएगी. डेड स्किन सेल्स को भी हटाएगी.



3. स्टीमिंग

चेहरे पर स्टीमिंग करवानी भी काफी ज्यादा जरूरी होती है. स्टीमिंग चेहरे पर लेने से पोर्स खुलने लग जाते हैं और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी काफी ज्यादा बढ़ने लगता है. इससे आपके चेहरे की गंदगी साफ हो जाती है.



4. ग्लो मास्क

अगर आप अपनी स्किन को चमकदार बनाना चाहते हैं तो आप ग्लो मास्क को जरूर लगाएं. चहरे की रंगत को निखारने के साथ-साथ आपकी स्किन को गुलाबी निखार भी देगी.



5. मॉइस्चराइजर

चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाना काफी ज्यादा जरूरी होता है. ये आपकी स्किन को चमकदार और मुलायम बनाने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होती है. मॉइस्‍चराइजर लगाने से त्वचा की नमी लॉक होती है.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.