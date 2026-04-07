Advertisement
trendingNow13169677
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

घर पर कर सकते हैं हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, कम पैसों में मिलेंगे पार्लर जैसे शाइनी और सीधे बाल

सिल्की, स्मूद और चमकदार बाल चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं. सिल्की बालों के लिए लोग पार्लर में हेयर केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं. आप घर पर आसानी से हेयर ट्रीटमेंट कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 07, 2026, 08:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर पर कर सकते हैं हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, कम पैसों में मिलेंगे पार्लर जैसे शाइनी और सीधे बाल

सिल्की सीधे बाल खूबसूरती बढ़ाने में मददगार होते हैं. अधिकतर महिलाएं बालों को सिल्की, स्मूद और चमकदार बनाने के लिए पार्लर से केमिकल वाला केराटिन ट्रीटमेंट करवाती हैं. इस ट्रीटमेंट से बाल कम समय में खूबसूरत और शाइनी हो जाते हैं. लेकिन इस ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाला केमिकल बालों को नुकसान पहुंचाता है. ऐसे में आप नेचुरल तरीके से घर पर हेयर केराटिन कर सकते हैं. आइए जानते हैं बिना केमिकल घर पर कैसे करें हेयर केराटिन ट्रीटमेंट 

अंडे का इस्तेमाल 

बालों को सिल्की और शाइनी बनाने के लिए आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं. अंडे में प्रोटीन पाया जाता है जो कि बालों को पोषण देने का काम करता है. आइए जानते हैं बालों में अंडे का इस्तेमाल कैसे करें. 

मास्क बनाने के लिए जरूरी चीजें 

2 अंडे का सफेद हिस्सा 
2 चम्मच शहद 
आधा कटोरी नारियल तेल 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे बनाएं हेयर मास्क 

हेयर मास्क बनाने के लिए सबसे पहले अंडे का सफेद वाला हिस्सा लें. इसमें शहद और नारियल तेल मिलाकर अच्छा सा पेस्ट बना लें. इसके बाद इस मिश्रण को बालों की जड़ों में लगाएं. जब मास्क सूख जाएं तो बालों में शैंपू लगाकर हेयर वॉश कर लें. हफ्ते में 2 बार इस हेयर मास्क का इस्तेमाल करें. धीरे-धीरे आपके बाल चमकदार और सॉफ्ट हो जाएंगे. 

(ये भी पढ़ें- कम उम्र में चेहरे पर दिख रही हैं झाइयां, इन होममेड फेस मास्क का करें इस्तेमाल!)

दही और एलोवेरा जेल 

अगर आप बालों में अंडा नहीं लगा सकती हैं तो आप बालों को सीधा और सिल्की करने के लिए आप दही और एलोवेरा जेल लगा सकते हैं. दही और एलोवेरा जेल बालों को पोषण देने काम करते हैं. दही और एलोवेरा जेल बालों की ड्राइनेस को कम करने में मदद करता है, बालों को स्मूद बनाता है. 

हेयर मास्क बनाने के लिए जरूरी चीजें 

आधा कप दही
2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल 
1 बड़ा चम्मच नारियल तेल 

कैसे बनाएं केराटिन हेयर मास्क 

एक कटोरी लें. इसमें एलोवरा जेल और दही डालकर इसे अच्छे  से मिक्स कर लें. इसके बाद इसमें नारियल तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. अब इस मास्क को बालों में अच्छे से लगाएं. इसके बाद बालों में शैंपू और कंडीशनर लगा कर इसे साफ कर लें. हफ्ते में 2 बार इस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestyleHair care

Trending news

'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष
Sabrimala Mandir
'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
Punjab news
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
Manipur
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
Maharashtra news
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी
Assembly Elections 2026 LIVE: महिलाओं को 2000 कैश, 200 यूनिट बिजली फ्री और 10 लाख का बीमा; बंगाल के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र
Assembly Elections 2026
Assembly Elections 2026 LIVE: महिलाओं को 2000 कैश, 200 यूनिट बिजली फ्री और 10 लाख का बीमा; बंगाल के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र
पाताल से निकालेंगे...विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या? CM सरमा गुस्से में आगबबूला
West Bengal Election 2026
पाताल से निकालेंगे...विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या? CM सरमा गुस्से में आगबबूला
क्यों नहीं होती हिमंता की जांच..? खरगे ने असम CM पर खड़े किए सवाल,BJP ने किया पलटवार
assam election 2026
क्यों नहीं होती हिमंता की जांच..? खरगे ने असम CM पर खड़े किए सवाल,BJP ने किया पलटवार
दोस्ती का नाटक, शराब की पेशकश…पत्नी के प्रेमी ने पति को सुलाई मौत की नींद
bengaluru news
दोस्ती का नाटक, शराब की पेशकश…पत्नी के प्रेमी ने पति को सुलाई मौत की नींद