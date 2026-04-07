घर पर कर सकते हैं हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, कम पैसों में मिलेंगे पार्लर जैसे शाइनी और सीधे बाल

सिल्की सीधे बाल खूबसूरती बढ़ाने में मददगार होते हैं. अधिकतर महिलाएं बालों को सिल्की, स्मूद और चमकदार बनाने के लिए पार्लर से केमिकल वाला केराटिन ट्रीटमेंट करवाती हैं. इस ट्रीटमेंट से बाल कम समय में खूबसूरत और शाइनी हो जाते हैं. लेकिन इस ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाला केमिकल बालों को नुकसान पहुंचाता है. ऐसे में आप नेचुरल तरीके से घर पर हेयर केराटिन कर सकते हैं. आइए जानते हैं बिना केमिकल घर पर कैसे करें हेयर केराटिन ट्रीटमेंट

अंडे का इस्तेमाल

बालों को सिल्की और शाइनी बनाने के लिए आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं. अंडे में प्रोटीन पाया जाता है जो कि बालों को पोषण देने का काम करता है. आइए जानते हैं बालों में अंडे का इस्तेमाल कैसे करें.

मास्क बनाने के लिए जरूरी चीजें

2 अंडे का सफेद हिस्सा

2 चम्मच शहद

आधा कटोरी नारियल तेल

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कैसे बनाएं हेयर मास्क

हेयर मास्क बनाने के लिए सबसे पहले अंडे का सफेद वाला हिस्सा लें. इसमें शहद और नारियल तेल मिलाकर अच्छा सा पेस्ट बना लें. इसके बाद इस मिश्रण को बालों की जड़ों में लगाएं. जब मास्क सूख जाएं तो बालों में शैंपू लगाकर हेयर वॉश कर लें. हफ्ते में 2 बार इस हेयर मास्क का इस्तेमाल करें. धीरे-धीरे आपके बाल चमकदार और सॉफ्ट हो जाएंगे.

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दही और एलोवेरा जेल

अगर आप बालों में अंडा नहीं लगा सकती हैं तो आप बालों को सीधा और सिल्की करने के लिए आप दही और एलोवेरा जेल लगा सकते हैं. दही और एलोवेरा जेल बालों को पोषण देने काम करते हैं. दही और एलोवेरा जेल बालों की ड्राइनेस को कम करने में मदद करता है, बालों को स्मूद बनाता है.

हेयर मास्क बनाने के लिए जरूरी चीजें

आधा कप दही

2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल

1 बड़ा चम्मच नारियल तेल

कैसे बनाएं केराटिन हेयर मास्क

एक कटोरी लें. इसमें एलोवरा जेल और दही डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इसमें नारियल तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. अब इस मास्क को बालों में अच्छे से लगाएं. इसके बाद बालों में शैंपू और कंडीशनर लगा कर इसे साफ कर लें. हफ्ते में 2 बार इस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.