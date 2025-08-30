अथिया शेट्टी की तरह डस्की स्किन टोन पाने के लिए कैसे करें मेकअप? ऐसे पाएं चार्मिंग लुक

Dusky Skin Tone Makeup Like Athiya Shetty: बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी अपनी डस्की स्किन टोन और नेचुरल मेकअप स्टाइल के लिए जानी जाती हैं. उनकी खूबसूरती इस बात का सबूत है कि सही मेकअप टेक्निक से डस्की स्किन और भी ग्लोइंग और चार्मिंग दिख सकती है. अगर आप भी अथिया जैसी अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट लुक पाना चाहती हैं, तो कुछ खास मेकअप स्टेप्स अपनाकर आसानी से यह अचीव कर सकती हैं.



डस्की स्किन टोन मेकअप कैसे करें?

1. बेस तैयार करें

डस्की स्किन टोन पर मेकअप करने से पहले स्किन को क्लीन और मॉइस्चराइज करना जरूरी है. इसके बाद अपनी स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन और कंसीलर चुनें. बहुत लाइट शेड का फाउंडेशन लगाने से चेहरा ग्रे दिख सकता है. इसलिए हमेशा स्किन मैच या एक शेड डार्क फाउंडेशन को सेलेक्ट करें.

2. कॉन्टूरिंग से बनाएं शार्प लुक

अथिया शेट्टी के लुक की खासियत है उनका नेचुरल कॉन्टूर. डस्की स्किन पर ब्रॉन्जर और कॉन्टूरिंग बहुत खूबसूरत लगती है. गालों की हड्डी, जॉलाइन और नाक के साइड्स को हल्के ब्रॉन्ज शेड से कॉन्टूर करें. इससे चेहरे की डिफिनिशन बढ़ेगी और लुक और चार्मिंग लगेगा.

3. आई मेकअप रखें स्मोकी और सटल

डस्की टोन पर स्मोकी आई लुक या ब्रॉन्ज शैडो बेहद खूबसूरत लगता है. ब्लैक, ब्राउन या कॉपर शेड की आईशैडो लगाएं. अथिया की तरह काजल को हल्का स्मज करें और मस्कारा से लैशेज को हाइलाइट करें. इससे आंखों में गहराई और अट्रैक्शन आएगा.

4. ब्लश और हाइलाइटर का सही चुनाव

डस्की स्किन पर पिंक या ऑरेंज टोन का ब्लश नैचुरल ग्लो देता है. गालों की एप्पल बोन पर हल्का ब्लश लगाएं. हाइलाइटर के लिए गोल्डन या कॉपर शेड को सेलेक्ट करें, क्योंकि यह डस्की टोन पर सबसे ज्यादा खिलता है और चेहरा तुरंत ब्राइट दिखता है.

5. लिपस्टिक का सेलेक्शन

अथिया शेट्टी अक्सर न्यूड, ब्राउन या वाइन शेड्स की लिपस्टिक लगाती हैं. डस्की स्किन पर ये शेड्स बेहद कॉन्फिडेंट और एलीगेंट लुक देते हैं. दिन में न्यूड और रोज पिंक शेड्स चुनें, वहीं पार्टी या फेस्टिव लुक के लिए वाइन, मरून और डीप रेड शेड्स को चुनें.

6. नेचुरल फिनिश पर फोकस करें

डस्की टोन को चार्मिंग बनाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि आप ओवर मेकअप से बचें. बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगाने के बजाय हल्के और ब्लेंडेड मेकअप से ही ग्लो पाएं.