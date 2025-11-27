अपने पिचके हुए गालों को मोटा करने के लिए आज ही अपनाएं ये 4 सीक्रेट टिप्स, जल्द दिखने लग सकता है असर

How To Get Chubby Cheeks: आजकल अधिकतर लड़कियां अपने फेस फैट से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं. गालों को कम करने के लिए काफी ज्यादा कोशिश भी करती हैं, लेकिन कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. आपको बता दें आजकल कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं, जो अपने पिचके हुए गालों से परेशान हो गई हैं और उसको मोटा करने के लिए काफी चीजों को भी अपनाती हैं लेकिन भी नहीं हो पाते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं, जिनको फूले फूले गाल पसंद हैं, तो आइए आपको बताते हैं, कैसे आप कुछ टिप्स को अपनाकर अपने पिचके हुए गालों को मोटा कर सकते हैं, आप भी अपना लें कुछ टिप्स. अगर आप इन टिप्स को रोजाना अपनाते हैं, तो आपको काफी हद तक असर देखने को मिल सकता है.



पिचके हुए गालों को मोटा कैसे करें?



1. डेली फेस एक्सरसाइज

अगर आप अपने पिचके गालों से काफी ज्यादा परेशान हैं और इसको मोटा करना चाहते हैं, तो आपको डेली फेस एक्सरसाइज करनी चाहिए. मुंह बंद करके आपको चेहरे की एक्सरसाइज करनी चाहिए.



2. स्किन को हाइड्रेट

आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना चाहिए. अगर आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं, तो आपकी स्किन काफी ज्यादा भरी-भरी नजर आने लगती है.



3. एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल आपकी स्किन और बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप अपने गालों को भरा-भरा रखना चाहते हैं, तो आपको रोजाना एलोवेरा जेल से सर्कुलर मोशन में मसाज हमेशा करनी चाहिए.



4. डाइट

अगर आप अपने चेहरे को भरा-भरा रखना चाहते हैं, तो आपको अपने डाइट का भी खास ध्यान रखना चाहिए. सेब खाने से कोलेजन बढ़ता है आप अपने चेहरे पर सेब के पेस्ट को भी लगा सकते हैं. ये आपके चेहरे को भरा-भरा रखने के लिए मददगार साबित होते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.