पाना चाहती हैं कोरियन गर्ल्स की तरह फ्लफी और गुलाबी होंठ? फटाफट से नोट कर लें ये सीक्रेट तरीका

Korean Home Remedy: आजकल की हर लड़की कोरियन चीजों की दीवानी हैं, चाहे वो खाना वो या ब्यूटी. आपको बता दें ब्यूटी ट्रेंड्स का क्रेज दुनियाभर में काफी तेजी से वायरल हो रहा है. लड़कियों को कोरियन गर्ल्स के सॉफ्ट, फ्लफी और नेचुरली गुलाबी होंठ काफी ज्यादा पसंद आते हैं. ये होंठ दिखने में जितने ज्यादा खूबसूरत होते हैं उतने ही दूर से देखने में सुंदर लगते हैं. काफी कुछ करने के बाद भी उस हिसाब से चीजें नहीं दिख पाती हैं. महंगे प्रोडक्ट्स पर ज्यादा खर्च लोग कर जाते हैं लेकिन उससे भी कुछ खास असर नहीं होता है. केमिकल चीजों को लगाने से आपके होंठों को कई तरीके से नुकसान भी हो सकता है. आपको कुछ ऐसे तरीकों को खोजना चाहिए, जो आपको होंठों को खूबसूरत घर पर ही बना दें.



अगर आप भी अपने होंठों को कोरियन गर्ल्स की तरह फ्लफी और गुलाबी होंठ पाना चाहते हैं, तो आप कुछ कमाल के आसान तरीकों को अपना सकते हैं. कुछ घरेलू तरीके ऐसे होते हैं, जो आपको कम खर्च में ज्यादा फायदा देते हैं. आइए आप भी कर लें नोट.



कोरियन गर्ल्स की तरह फ्लफी और गुलाबी होंठ कैसे पाएं?

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अगर आप कोरियन गर्ल्स की तरह फ्लफी और गुलाबी होंठ बनाना चाहती हैं, तो आपको रात में सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से होंठों को अच्छे से साफ करना है और फिर घी को अच्छे से लगाना है. फिर आपको मसाज करनी है और फिर सुबह साफ पानी से साफ कर लेना है. आपके होंठों पर काफी ज्यादा कमाल का असर देखने को मिल सकता है. इसको आपको रोजाना करना चाहिए.



फ्लफी और गुलाबी होंठ पाने के लिए लिप टिंट कैसे बनाएं?

फ्लफी और गुलाबी होंठ कोरियन गर्ल्स की तरह की तरह अगर आप पाना चाहते हैं, तो आपको चुकंदर को कद्दूकस कर लेना है और इसका रस छानकर एक डिब्बी में डाल देना है और फिर इसमें नारियल तेल और एलोवेरा जेल को डालकर अच्छे से मिला दें और फिर एक इसको ठंडी जगह पर रख दें अब आपकी लिप टिंट आसानी से बनकर तैयार हैं ये आपके होंठों को गुलाबी रखता है और रंगत को काफी ज्यादा बढ़ देता है. इसको आप लंबे समय तक के लिए स्टोर करके भी रख सकती अगर आप रोजाना भी लगाती हैं, तो हर कोई आपकी जमकर तारीफ करेगा. और आपसे इसका राज भी पूछेगा. आप इसको कहीं भी आसानी से लगाकर जा सकती हैं. एक बार आप बनाकर जरूर लगाएं,



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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)