Advertisement
trendingNow13163867
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

पाना चाहती हैं कोरियन गर्ल्स की तरह फ्लफी और गुलाबी होंठ? फटाफट से नोट कर लें ये सीक्रेट तरीका

Korean Home Remedy: आजकल की हर लड़कियां कोरियन चीजों की दीवानी हैं आपको बताते हैं कि कोरियन गर्ल्स की तरह फ्लफी और गुलाबी होंठों को आप आसानी से कैसे पा सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 03, 2026, 12:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाना चाहती हैं कोरियन गर्ल्स की तरह फ्लफी और गुलाबी होंठ? फटाफट से नोट कर लें ये सीक्रेट तरीका

Korean Home Remedy: आजकल की हर लड़की कोरियन चीजों की दीवानी हैं, चाहे वो खाना वो या ब्यूटी. आपको बता दें  ब्यूटी ट्रेंड्स का क्रेज दुनियाभर में काफी तेजी से वायरल हो रहा है. लड़कियों को कोरियन गर्ल्स के सॉफ्ट, फ्लफी और नेचुरली गुलाबी होंठ काफी ज्यादा पसंद आते हैं. ये होंठ दिखने में जितने ज्यादा खूबसूरत होते हैं उतने ही दूर से देखने में सुंदर लगते हैं. काफी कुछ करने के बाद भी उस हिसाब से चीजें नहीं दिख पाती हैं.  महंगे प्रोडक्ट्स पर ज्यादा खर्च लोग कर जाते हैं लेकिन उससे भी कुछ खास असर नहीं  होता है. केमिकल चीजों को लगाने से आपके होंठों को कई तरीके से नुकसान भी हो सकता है. आपको कुछ ऐसे तरीकों को खोजना चाहिए, जो आपको होंठों को खूबसूरत घर पर ही बना दें. 
 

अगर आप भी अपने होंठों को  कोरियन गर्ल्स की तरह फ्लफी और गुलाबी होंठ पाना चाहते हैं, तो आप कुछ कमाल के आसान तरीकों को अपना सकते हैं. कुछ घरेलू तरीके ऐसे होते हैं, जो आपको कम खर्च में ज्यादा फायदा देते हैं. आइए आप भी कर लें नोट.
 

कोरियन गर्ल्स की तरह फ्लफी और गुलाबी होंठ कैसे पाएं?

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप कोरियन गर्ल्स की तरह फ्लफी और गुलाबी होंठ बनाना चाहती हैं, तो आपको रात में सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से होंठों को अच्छे से साफ करना है और फिर घी को अच्छे से लगाना है. फिर आपको मसाज करनी है और फिर सुबह साफ पानी से साफ कर लेना है. आपके होंठों पर काफी ज्यादा कमाल का असर देखने को मिल सकता है. इसको आपको रोजाना करना चाहिए.
 

फ्लफी और गुलाबी होंठ पाने के लिए लिप टिंट कैसे बनाएं?

फ्लफी और गुलाबी होंठ कोरियन गर्ल्स की तरह की तरह अगर आप पाना चाहते हैं, तो आपको चुकंदर को कद्दूकस कर लेना है और इसका रस छानकर एक डिब्बी में डाल देना है और फिर इसमें नारियल तेल और एलोवेरा जेल को डालकर अच्छे से मिला दें और फिर एक इसको ठंडी जगह पर रख दें अब आपकी  लिप टिंट आसानी से बनकर तैयार हैं ये आपके होंठों को गुलाबी रखता है और रंगत को काफी ज्यादा बढ़ देता है. इसको आप लंबे समय तक के लिए स्टोर करके भी रख सकती  अगर आप रोजाना भी लगाती हैं, तो हर कोई आपकी जमकर तारीफ करेगा. और आपसे इसका राज भी पूछेगा. आप इसको कहीं भी आसानी से लगाकर जा सकती हैं. एक बार आप बनाकर जरूर लगाएं, 
 

(ये भी पढ़ें:  तेज धूप में नहीं होंगे आपके बाल डैमेज, दादी-नानी के उपाय हैं असरदार)

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Korean Girls LipsKorean home remedyHow to Get Fluffy Lips

Trending news

LPG को लेकर अफवाहों पर 17 राज्‍यों ने किया आश्वस्त, केंद्र ने बाकी को दी ये सलाह
LPG
LPG को लेकर अफवाहों पर 17 राज्‍यों ने किया आश्वस्त, केंद्र ने बाकी को दी ये सलाह
मालदा बवाल के बड़ा एक्शन,पुलिस के हत्थे चढ़े 18 उपद्रवी, ISF उम्मीदवार भी गिरफ्तार
West Bengal Election 2026
मालदा बवाल के बड़ा एक्शन,पुलिस के हत्थे चढ़े 18 उपद्रवी, ISF उम्मीदवार भी गिरफ्तार
गोमांस और सनातन धर्म पर... CM हिमंता ने जेन-Z उम्मीदवार कुंकी चौधरी पर साधा निशाना
assam election 2026
गोमांस और सनातन धर्म पर... CM हिमंता ने जेन-Z उम्मीदवार कुंकी चौधरी पर साधा निशाना
मिडिल ईस्ट क्राइसिस-LPG पर कांग्रेस में फूट! दिग्गज नेताओं का पार्टी लाइन से किनारा
congress
मिडिल ईस्ट क्राइसिस-LPG पर कांग्रेस में फूट! दिग्गज नेताओं का पार्टी लाइन से किनारा
तो खत्म हो जाएगी अयोग्य विधायकों की पेंशन, इस राज्य में पास किया गया बिल
Himachal Pradesh Assembly
तो खत्म हो जाएगी अयोग्य विधायकों की पेंशन, इस राज्य में पास किया गया बिल
इस बार अंजाम बुरा होगा...रक्षा मंत्री ने पाक को चेताया, ख्वाजा आसिफ ने दी गीदड़भभकी
defence minister rajnath singh
इस बार अंजाम बुरा होगा...रक्षा मंत्री ने पाक को चेताया, ख्वाजा आसिफ ने दी गीदड़भभकी
इन 21 सीटों से हटे DMK-AIADMK, क्या TVK-NTK रचेंगी तमिलनाडु में नया सियासी खेल?
Tamil Nadu Election 2026
इन 21 सीटों से हटे DMK-AIADMK, क्या TVK-NTK रचेंगी तमिलनाडु में नया सियासी खेल?
समंदर में उतरेगा 'पानी का तूफान', दुश्मनों में खौफ, क्या है INS Taragir की खासियत?
INS Taragiri
समंदर में उतरेगा 'पानी का तूफान', दुश्मनों में खौफ, क्या है INS Taragir की खासियत?
ओरुनोदोई स्कीम क्या असम में बन गई है 'आंदोलन'? चुनाव में हो रही इसकी जोरदार चर्चा
assam election 2026
ओरुनोदोई स्कीम क्या असम में बन गई है 'आंदोलन'? चुनाव में हो रही इसकी जोरदार चर्चा
इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकती...पानी में डूबा बच्चा तो मां ने भी छोड़ दी दुनिया
bengaluru news
इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकती...पानी में डूबा बच्चा तो मां ने भी छोड़ दी दुनिया