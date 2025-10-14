फुलझड़ी जैसा चमकेगा चेहरा, बस दिवाली से पहले लगा लें ये शहनाज हुसैन के बताए ये फेस मास्क

दिवाली की सफाई और तेज धूप की वजह से स्किन डल और बेजा हो जाती हैं. बेजान और डल स्किन की वजह से फेस्टिवल पर ग्लो नहीं आता है. दिवाली फेस्टिवल में बहुत ही कम समय बचा हैं. ऐसे में ग्लोइंग स्किन के लिए यह समय सबसे ज्यादा सही है. दिवाली पर ग्लोइगं स्किन के लिए आप घरेलू उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं. घरेलू चीजों को चेहरे पर लगाने से स्किन ग्लो करेगी. आइए जानते हैं शहनाज हुसैन से जानते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर क्या लगाना चाहिए.

होममेड फेस मास्क का करें इस्तेमाल

चेहरे पर ग्लो के लिए आप होममेड मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए खीरा और पपीता लें. इसके बाद खीरे और पपीते को मैश कर लें. इसके बाद इसमें दही और ओट्स मिला दें. अब इस फेस मास्क को चेहरे पर लगाएं. 30 मिनट बाद अपना चेहरा धो लें. इस फेस मास्क को लगाने के बाद आपकी स्किन ब्राइट और चमकदार नजर आएगी.

एवोकाडो और एलोवेरा जेल फेस मास्क

दिवाली पर ग्लोइंग स्किन के लिए आप एवोकाडो और एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. एवोकाडो और एलोवेरा जेल लें. इसके बाद इसे अच्छ से मिक्स कर लें. अब इस फेस मास्क को चेहरे पर लगाएं. 30 मिनट बाद अपना चेहरा धो लें.

गुलाब जल

ग्लोइंग स्किन के लिए आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक चम्मच गुलाब जल और शहद लें. इसके बाद इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दें. अब इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लें. अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. 30 मिनट बाद अपना चेहरा धो लें. आपके चेहरे पर ग्लो देखने को मिलेगा.

