चुकंदर ड्रिंक से पाएं पार्लर जैसा निखार! तुरंत नोट कर लें रेसिपी, कुछ ही दिनों में चमक जाएगा चेहरा

Beetroot Juice For Skin Care: अनहेल्दी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस का आपके चेहरे पर सबसे पहले असर पड़ता है. हालांकि नेचुरल तरीकों से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं. इस खबर में हम आपको चुकंदर ड्रिंक के बारे में बताएंगे, जो आपकी स्किन पर निखार लाने में मदद करता है. 

 

Jan 29, 2026, 07:35 PM IST
चुकंदर ड्रिंक से पाएं पार्लर जैसा निखार! तुरंत नोट कर लें रेसिपी, कुछ ही दिनों में चमक जाएगा चेहरा

Glowing Skin Tips: हर इंसान चाहता है कि उसकी स्किन खूबसूरत और चमकदार दिखे. लेकिन खराब लाइफस्टाइल, अनहेल्दी खानपान और स्ट्रेस के कारण चेहरे की रंगत खराब हो जाती है. अच्छी बात ये है कि नेचुरल तरीकों से आप चेहरे के निखार को वापस पा सकते हैं. इसके लिए चुकंदर आपकी मदद कर सकता है. चुकंदर से बनी ड्रिंक आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है. पोषक तत्वों से भरपूर चुकंदर शरीर को अंदर से साफ कर स्किन में नेचुरल ग्लो लाने में मदद करता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको चुकंदर ड्रिंक की आसान रेसिपी बताएंगे और उसके फायदे भी..

 

स्किन के लिए चुकंदर ड्रिंक के फायदे
पोषक तत्वों से भरपूर चुकंदर में आयरन, फोलेट, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. ये तत्व खून को साफ करने में मदद करते हैं, जिससे चेहरे के दाग-धब्बे और पिंपल्स कम होते हैं. इसकी मदद से स्किन अंदर से डिटॉक्स होता है, जिसका असर सीधे स्किन पर दिखता है. रोजाना चुकंदर ड्रिंक पीने से स्किन हेल्दी, साफ और चमकदार नजर आने लगती है. 

कैसे बनाएं चुकंदर ड्रिंक?
चुकंदर ड्रिंक बनाना बेहद आसान है और इसे कम समय में बनाया जा सकता है. इसे बनाने से लिए सबसे पहले एक मीडियम साइज का चुकंदर लें, उसे अच्छे से धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें. इसके बाद इसे मिक्सर में डालें. अब इसके स्वाद और फायदे बढ़ाने के लिए इसमें आधा नींबू का रस, थोड़ा सा अदरक और एक गिलास पानी मिलाएं. फिर सभी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लें. आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं. इसे रोज सुबह खाली पीने से ज्यादा फायदा होगा. 

 

बेहतर रिजल्ट के लिए रखें इन बातों का ध्यान
चुकंदर ड्रिंक का असर आपको तभी नजर आएगा, जब आप इसे रोजाना पिएंगे. वहीं ड्रिंक के साथ-साथ पार्यप्त पानी पिएं और ऑयली खाने से परहेज करें. साथ ही हफ्ते में 3 से 4 बार इस ड्रिंक का सेवन करना पार्यप्त होता है. अगर आपको लो ब्लड प्रेशर या कोई खास समस्या है, तो सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं.

glowing skin tipsbeetroot juice recipe

