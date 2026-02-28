Advertisement
देसी घी से मिलेगी ग्लोइंग स्किन, जानें इस्तेमाल करने का सही तरीका

How to apply ghee on face: त्वचा की देखभाल के लिए देसी घी बेहद फायदेमंद होता है. अधकितर लोग देसी घी के फायदे से अनजान हैं, आइए जानते हैं देसी घी का इस्तेमाल कैसे करें. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 28, 2026, 07:44 PM IST
देसी घी से मिलेगी ग्लोइंग स्किन, जानें इस्तेमाल करने का सही तरीका

देसी घी स्किन के लिए किसी दवा से कम नहीं है. आयुर्वेद के अनुसार देसी घी स्किन को पोषण देता है. वहीं स्किन अंदर से ग्लो करती है. देसी घी में मौजूद फैट्स, विटामिन्स स्किन को गहराई से मॉइश्चराइज करते हैं. कई बार लोग गलत तरीके से देसी घी को स्किन पर लगा लेते हैं जिस वजह से मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है. आइए जानते हैं देसी घी का सही इस्तेमाल कैसे करें. 

ड्राई स्किन से छुटकारा 
देसी घी स्किन की ड्राईनेस को दूर करने के साथ-साथ स्किन को मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करता है. आपकी स्किन ड्राई है तो आप त्वचा पर देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए देसी घी की कुछ बूंदें लें, इसके बाद इसे स्किन पर लगाएं. कुछ मिनट के लिए घी से स्किन की मालिश करें. 

फाइन लाइन्स 
देसी घी में मौजूद विटामिन ई, ए और एंटीऑक्सीडेंट एंटी-एजिंग की तरह काम करते हैं. देसी घी लगाने से स्किन की फाइन लाइन्स कम हो सकती है. रोजाना रात को देसी घी से चेहरे की मालिश करने से स्किन को अंदर से पोषण मिलता है जिससे कोलेजन बढ़ता है. 

फटे होंठों की समस्या 
घी का इस्तेमाल करने से फटे होंठों की समस्या दूर हो सकती है. दरअसल घी में मौजूद फैटी एसिड और विटामिन्स होंठों की गहराई से पोषण करते हैं जिससे लिप्स नरम, चमकदार और गुलाबी बनते हैं. पपड़ीदार लिप्स को ठीक करने के लिए आप घी का यूज कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

