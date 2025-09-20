शीशे जैसी चमकती कोरियन स्किन पाने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स, खूबसूरती देखकर लोग कहेंगे- सो ब्यूटीफुल

Korean Glass Skin Home Remedies: आजकल हर कोई ग्लोइंग स्किन पाने के लिए काफी कुछ करते हैं और काफी सारे महंगे प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन स्किन से जुड़ी समस्याएं देखने को मिलती है. शीशे जैसी चमकदार और बेदाग त्वचा पाने के लिए महंगी-महंगी जगहों पर जाते हैं लेकिन कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. ग्लास स्किन का ट्रेंड आजकल काफी ज्यादा चल रहा है. अगर आप भी शीशे जैसी चमकती कोरियन स्किन पाना चाहती हैं, तो कुछ टिप्स को आप अपना सकती हैं. इस टिप्स को अपनाने से आपकी स्किन हेल्दी और हाइड्रेटेड रहती हैं आइए आपको बताते हैं.



शीशे जैसी चमकती कोरियन स्किन पाने के टिप्स



1. डबल क्लींजिंग

अगर आप शीशे जैसी चमकती कोरियन स्किन को पाना चाहते हैं, तो आपको डबल क्लींजिंग जरूर करनी चाहिए. चेहरे की सारी गंदगी मेकअप और एक्स्ट्रा ऑयल साफ करने के लिए ये मददगार साबित होता है. आपकी स्किन डीप क्लीन अच्छे से हो जाती है.



2. चेहरे पर स्क्रब

शीशे जैसी चमकती कोरियन स्किन को अगर आप पाना चाहती हैं, तो आपको चेहरे पर स्क्रब अच्छे से करना चाहिए. इसको करने से डेड स्किन से छुटकारा आपको मिल सकता है. इसको रोजाना अच्छे से करने से पहले से ज्यादा शाइनी भी नजर आएगी.



3. टोनर

आपको कभी भी अपने चेहरे पर टोनर लगाना नहीं भूलना चाहिए. स्किन केयर रूटीन में टोनर का इस्तेमाल आपको रोजाना करना चाहिए. कॉटन पैड में लेकर चेहरे पर हल्के हाथों से थपथपाकर आपको इसको अच्छे से लगाना चाहिए.



4. मॉइस्चराइजर

ग्लास स्किन अगर आप पाना चाहते हैं, तो आप मॉइस्चराइजर को जरूर लगाएं. त्वचा को अच्छी तरह मॉइस्चराइज करने से आपकी त्वचा को गहराई से पोषण मिल सकता है आपके चेहरे का सारा ऑयल भी अच्छे से साफ हो जाएगा.

5. मेकअप साफ

अगर आप शीशे जैसी चमकती कोरियन स्किन पाना चाहते हैं, तो आपको रात में सोने से पहले मेकअप साफ करके सोना चाहिए, जिससे आपकी स्किन साफ नजर आए और समस्या ना रहे.

