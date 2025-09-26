काले-फटे होंठ हो जाएंगे पिंक, बस लिप्स पर लगा लें ये चीज!

Lips pink karne ke upay: लंबे समय तक खराब क्वालिटी वाली लिपस्टिक लगाने, धूप और स्मोकिंग की वजह से होंठ काले पड़ जाते हैं. वहीं पानी की कमी से होंठ फट भी जाते हैं. काले और फटे हुए लिप्स किसी भी इंसान की खूबसूरती को कम करते हैं. काले और फटे होंठों को आप इन उपाय से ठीक कर सकते हैं. आइए जानते हैं लिप्स को पिंक बनाने के उपाय.

पिंक लिप्स

पिंक लिप्स के लिए आप नेचुरल उपाय कर सकते हैं. पिंक लिप्स के लिए आप आप ऑलिव ऑयल और शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं. शुगर और ऑलिव ऑयल से स्क्रब करने से आपके लिप्स पिंक हो सकते हैं. चालिए जानते हैं लिप्स को पिंक करने के लिए क्या करना चाहिए. सबसे पहले एक चम्मच ऑलिव ऑयल और 1 चम्मच शुगर लें. इसके बाद शुगर और ऑयल को मिक्स कर लें. अब इस स्क्रब को होंठों पर लगाएं. हफ्ते में 2 से 3 बार लिप्स पर ये होममेड स्क्रब करें. इससे आपके लिप्स पिंक हो सकते हैं.

कॉफी और नारियल तेल

काले फटे होंठों को पिंक करने के लिए आप कॉफी और नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. कॉफी से स्क्रब करने से लिप्स का कालापन कम हो सकता है. लिप्स का कालापन दूर करने के लिए 1 चम्मच नारियल का तेल लें इसमें कॉफी मिला दें. इसके बाद इससे लिप्स पर स्क्रब करें. स्क्रब करन के बाद पानी से लिप्स साफ कर लें. हफ्ते में 2 से 3 बार कॉफी और नारियल तेल से लिप्स पर स्क्रब करें. आपको कुछ ही दिनों में असर देखने को मिलेगा.

विटामिन ई ऑयल

लिप्स का कालापन दूर करने के लिए आप विटामिन ई ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. रात को सोने से पहले होंठों पर विटामिन ई ऑयल लगाएं. सुबह तक इसे ऐसे रहने दें. कुछ दिनों में आपको अंतर नजर आ सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

