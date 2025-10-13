कोई लिप टिंट या लिपस्टिक नहीं! होंठों को नेचुरली पिंक बनाने के लिए करें अपनाएं ये घरेलू उपाय

Pink Lips Naturally: हर इंसान चाहता है कि उसके होंठ गुलाबी और मुलायम दिखें. खासकर लड़कियां अपने होंठ को गुलाबी करने के लिए महंगे लिपस्टिक और लिप टिंट का इस्तेमाल करती हैं. लेकिन इसके बार-बार इस्तेमाल करने से होंठ काले और ड्राई हो सकते हैं. अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको होंठ को नेचुरली पिंक और खूबसूरत बनाने के तरीके बताएंगे. इस आसान तरीकों से इस्तेमाल से न सिर्फ आपके होंठ पिंक होंगे, बल्कि उन्हें हेल्दी भी बनाएंगे.

चुकंदर का जादू

चुकंदर आपके लिए एक नेचुरल लिप टिंट की तरह काम कर सकता है. इसमें मौजूद नेचुरल रंग आपके होंठों को गुलाबी बनाते हैं. इसके लिए आप चुकंदर को पीसकर उसका रस निकाल लें और रोज रात को सोने से पहले होंठों पर लगाएं. इसके 15 से 20 मिनट बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लें. ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको फर्क नजर आने लगेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

नींबू और शहद

नींबू और शहद के इस्तेमाल से भी आप अपने होंठ को गुलाबी बना सकते हैं. दरअसल नींबू की ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होंठ को गुलाबी बनाने में मदद करती है और शहद होंठों को मॉइस्चराइज करता है. ऐसा करने से होंठों का कालापन दूर होता है और उन्हें नेचुरल रंग मिलता है. इसके लिए 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट बना लें. इसके बाद दिन में एक बार होंठों पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें.

नारियल तेल

होंठों पर नारियल तेल से मसाज करने से भी इसे रंग को गुलाबी बनाया जा सकता है. दरअसल नारियल तेल होंठों को गहराई से पोषण देता है और उन्हें मुलायम भी बनाने में मदद करता है. इसके रोजाना इस्तेमाल से होंठों की ड्रायनेस दूर होती है और नेचुरल गुलाबीपन लौट आता है. ऐसे में आप हर रात सोने से पहले हल्के हाथों से होठों पर नारियल तेल से मसाज करें. आप चाहें तो दिन में भी इसे लिप बाम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.