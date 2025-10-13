Advertisement
कोई लिप टिंट या लिपस्टिक नहीं! होंठों को नेचुरली पिंक बनाने के लिए करें अपनाएं ये घरेलू उपाय

How to get Pink Lips: महिलाएं अपने होंठ को गुलाबी बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करती हैं. केमिकल वाले महंगी लिप टिंट और लिपस्टिक से इस्तेमाल से लेकर लिप सर्जरी तक. ऐसे में हम आपको आसान और नेचुरल तरीके से लिप को पिंक करने तरीके बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 13, 2025, 05:27 PM IST
कोई लिप टिंट या लिपस्टिक नहीं! होंठों को नेचुरली पिंक बनाने के लिए करें अपनाएं ये घरेलू उपाय

Pink Lips Naturally: हर इंसान चाहता है कि उसके होंठ गुलाबी और मुलायम दिखें. खासकर लड़कियां अपने होंठ को गुलाबी करने के लिए महंगे लिपस्टिक और लिप टिंट का इस्तेमाल करती हैं. लेकिन इसके बार-बार इस्तेमाल करने से होंठ काले और ड्राई हो सकते हैं. अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको होंठ को नेचुरली पिंक और खूबसूरत बनाने के तरीके बताएंगे. इस आसान तरीकों से इस्तेमाल से न सिर्फ आपके होंठ पिंक होंगे, बल्कि उन्हें हेल्दी भी बनाएंगे.  

 

चुकंदर का जादू
चुकंदर आपके लिए एक नेचुरल लिप टिंट की तरह काम कर सकता है. इसमें मौजूद नेचुरल रंग आपके होंठों को गुलाबी बनाते हैं. इसके लिए आप चुकंदर को पीसकर उसका रस निकाल लें और रोज रात को सोने से पहले होंठों पर लगाएं. इसके 15 से 20 मिनट बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लें. ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको फर्क नजर आने लगेगा. 

नींबू और शहद
नींबू और शहद के इस्तेमाल से भी आप अपने होंठ को गुलाबी बना सकते हैं. दरअसल नींबू की ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होंठ को गुलाबी बनाने में मदद करती है और शहद होंठों को मॉइस्चराइज करता है. ऐसा करने से होंठों का कालापन दूर होता है और उन्हें नेचुरल रंग मिलता है. इसके लिए 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट बना लें. इसके बाद दिन में एक बार होंठों पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें. 

 

नारियल तेल
होंठों पर नारियल तेल से मसाज करने से भी इसे रंग को गुलाबी बनाया जा सकता है. दरअसल नारियल तेल होंठों को गहराई से पोषण देता है और उन्हें मुलायम भी बनाने में मदद करता है. इसके रोजाना इस्तेमाल से होंठों की ड्रायनेस दूर होती है और नेचुरल गुलाबीपन लौट आता है. ऐसे में आप हर रात सोने से पहले हल्के हाथों से होठों पर नारियल तेल से मसाज करें. आप चाहें तो दिन में भी इसे लिप बाम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

