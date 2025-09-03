काले होंठों को नेचुरल गुलाबी बना देगी ये चीज, बस रात को सोने से पहले लगा लें!
काले होंठों को नेचुरल गुलाबी बना देगी ये चीज, बस रात को सोने से पहले लगा लें!

How to get pink lips naturally: काले होंठ किसी भी इंसान की खूबसूरती को कम कर देते हैं. काले लिप्स को नेचुरल पिंक बनाने के लिए आप इन उपाय को कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 03, 2025, 11:50 PM IST
How to get pink lips naturally: गुलाबी होंठ चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं. पिंक लिप्स ना केवल चेहरे की खूबसूरती बल्कि सेहत का भी संकेत देती है. लंबे समय तक लिपस्टिक लगाने,धूप, स्मोकिंग और ड्राईनेस की वजह से होंठ काले और ड्राई हो जाते है. पिंक लिप्स के लिए आप इन घरेलू उपाय को कर सकते हैं. 

कैसे बनाएं पिंक लिप्स
पिंक लिप्स के लिए आप चीनी, ऑलिव और नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं. 
एक कटोरी में चीनी लें, इसमें कुछ बूंदें नींबू और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाकर पेस्ट तैयार करें. 
रोजाना होंठों पर हल्के हाथों से मसाज करें और पानी से लिप्स धो लें. 
होंठों पर स्क्रब करन से डेड स्किन हट जाती है और स्किन कालापन दूर हो सकता है. 

एलोवेरा जेल 
एलोवेरा जेल को लगाने से लिप्स की ड्राईनेस और डार्कनेस दूर हो सकती है. रात को सोने से पहले होंठों पर एलोवेरा जेल लगाएं. इसके बाद इसे रातभर रहने दें. सुबह तक आपके होंठ ज्यादा सॉफ्ट और पिंक नजर आएंगे. 

गुलाब जल 
गुलाब जल का इस्तेमाल करने से लिप्स का पिग्मेंटेशन कम हो सकती हैं. गुलाब जल लगाने से होंठों की नेचुरल रंगत बनी रहती हैं. कॉटन की मदद से गुलाब जल होंठों पर लगाएं. 

विटामिन ई कैप्सूल 
विटामिन ई कैप्सूल होंठों को गहराई तक पोषण देता है. कैप्सूल को काटकर विटामिन तेललगाएं. 20 से 30 मिनट कॉटन से ऑयल को पोंछ लें. फिर लिप बाम लगाएं. 

ऑलिव ऑयल और शुगर 
1 चम्मच ऑलिव ऑयल और 1 चम्मच शुगर को मिक्स करके लिप्स पर स्क्रब करें. इस स्क्रब का इस्तेमाल करने से होंठ पिंक होते हैं. रोजाना 2 बार स्क्रब  करने से लिप्स पिंक हो सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: Gen Z के बीच पॉपुलर जेल नेल पॉलिश पर क्यों लगाया गया बैन? ये खतरनाक चीज बनी वजह, कैंसर तक का खतरा 

