थ्रेडिंग के बाद आइब्रो के आस-पास बढ़ रही है जलन और रेडनेस? अपनाएं ये 4 कमाल के असरदार टिप्स

How To Cure Pimples After Threading: थ्रेडिंग करवाने के लिए अक्सर महिलाएं पार्लर जाना काफी ज्यादा पसंद करती हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थ्रेडिंग के बाद आइब्रो के आस-पास जलन और रेडनेस बढ़ जाती है आपको बताते हैं इससे आप कैसे राहत पा सकते हैं?

 

Written By  Ritika|Last Updated: Feb 04, 2026, 12:53 PM IST
How To Cure Pimples After Threading: आइब्रो बनवाने के लिए महिलाएं पार्लर जाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. थ्रेडिंग के बाद कई बार अधिकतर महिलाओं की ये शिकायत होती है कि थ्रेडिंग के बाद आइब्रो के आस-पास जलन और रेडनेस काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है, जिसका बुरा असर आपके चेहरे पर देखने को मिलता है. ये आपके चेहरे की खूबसूरती को भी काफी हद तक बेकार कर देता है. अगर आप भी इस समस्या से काफी ज्यादा परेशान है और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप कुछ कमाल के असरदार तरीकों को अपना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

थ्रेडिंग के बाद जलन और रेडनेस से कैसे राहत पाएं?
 

1. एलोवेरा जेल 

अगर आप थ्रेडिंग के बाद जलन और रेडनेस से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप एलोवेरा जेल को थ्रेडिंग के पास आस-पास की जगह पर लगा सकते हैं.

2. बर्फ

अगर आप रेडनस को दूर करना चाहते हैं, तो आप बर्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.  थोड़ा सा बर्फ लगाकर आप आस-पास की जगह पर अच्छे से मसाज कर सकते हैं. इससे आपको काफी अच्छा असर देखने को मिल सकता है.
 

3.  टी ट्री ऑयल 

 टी ट्री ऑयल काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. अगर आप आईब्रो थ्रेडिंग के बाद छोटे-छोटे दाने और जलन और रेडनेस सेभी छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप टी ट्री ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल होता है, जो आपको राहत दिला सकता है.
 

4. चंदन का लेप
 

अगर आप भी आईब्रो थ्रेडिंग के बाद जलन और रेडनेस से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप चंदन के लेप को लगा सकती हैं. आपकी स्किन के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. 
 

 

