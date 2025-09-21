बालों से कंधे पर भर-भर कर गिरते हैं डैंड्रफ? छुटकारा पाने के लिए अपना सकते हैं दादी-नानी के ये 5 घरेलू नुस्खे!

Natural Remedy For Dandruff Removal: अधिकतर लोगों को डैंड्रफ की समस्या काफी ज्यादा होती है काफी कुछ करने के बाद भी इस समस्या से आपको छुटकारा नहीं मिलता है. बालों में डैंड्रफ कई बार शर्मिंदगी का भी कारण बन जाते हैं. कई बार तो ऐसा भी होता है खड़े-खड़े ही बालों से डैंड्रफ कंधे पर भर-भर कर गिरने लगता है. महंगी दवाओं या हेयर प्रोडक्‍ट का इस्तेमाल लोग खूब पसंद करते हैं लेकिन डैंड्रफ से छुटकारा मिल नहीं पाता है. ऑफिस में भी लोगों के सामने ये काफी बार शर्मिंदा भी करवा देता है अगर आप भी इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं दादी-नानी के कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में जिसे अपनाकर आप भी इस परेशानी को दूर कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.



डैंड्रफ से छुटकारा पाने के घरेलू नुस्खे



1. दही

Add Zee News as a Preferred Source

डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए दही काफी ज्यादा मददगार साबित होती है. बालों की सतह से जड़ों तक आपको दही को अंदर तक अच्छे से लगाना है और फिर साफ ठंडे पानी से अपने बालों को धोना है.



2. अंडा

बालों से डैंड्रफ को खत्म करने के लिए आपको अपने बालों में अंडा लगाना चाहिए. उसका पीला भाग अलग करके बाकी को आप लगा सकते हैं. एक घंटे के लिए आपको लगाकर फिर पानी से धो सकते हैं.



3. नारियल और नींबू का रस

बालों में आपको अंदर तक नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाकर इसको लगाने से भी आप डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं. नारियल का तेल बालों को डीप मॉइश्‍चराइज और गंदगी को हटाने के लिए मददगार होता है.

इसे भी पढ़ें: आपकी इन 5 गलतियों की वजह से बाल हो जाते हैं झाड़ू जैसे, आज से ही तुरंत कर लें सुधार!

4. नीम की पत्ती

अगर आप डैंड्रफ से छुटकारा पाना चाहती हैं, तो नीम की पत्ती को उबालकर इसके पानी से भी आप सिर को अच्छे से साफ कर सकती हैं. डैंड्रफ की समस्‍या में बहुत अधिक राहत दिलाने में ये आपकी मदद कर सकता है.



5. विनेगर वॉटर

विनेगर वॉटर बालों को डैंड्रफ से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करता है. बालों की जड़ों में उंगलियों की मदद से आपको इसको लगाना चाहिए. इससे कुछ ही महीने में आपके सारे डैंड्रफ गायब हो जाएंगे.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.