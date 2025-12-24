Advertisement
trendingNow13051551
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

गर्दन के कालेपन ने बिगाड़ दी है आपकी पूरी पर्सनैलिटी? इन कमाल के असरदार उपायों को अपनाकर मिल सकता है छुटकारा

Dark Neck Removal Home Remedies: आजकल अधिकतर लोग अपने गर्दन के कालेपन से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं खासकर लड़कियां परेशान हैं आज आपको बताते हैं कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 24, 2025, 10:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गर्दन के कालेपन ने बिगाड़ दी है आपकी पूरी पर्सनैलिटी? इन कमाल के असरदार उपायों को अपनाकर मिल सकता है छुटकारा

Dark Neck Removal Home Remedies:  आजकल बाहर की धुल-मिट्टी का असर आपकी स्किन पर काफी ज्यादा पढ़ने लगता है और लोग इससे काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. साफ करने के लिए तरह-तरह के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं लेकिन फिर भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. गर्दन पर धूल-मिट्टी, पसीना और तेल जमने से कालेपन की समस्या का काफी ज्यादा होनी लगती है, जिससे इसका बुरा असर आपकी खूबसूरती पर काफी ज्यादा पड़ने लगता है. लड़कियां तरह-तरह के क्रीम, स्क्रब और फेस का भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उससे और ज्यादा कालेपन की समस्या होने लगती है. अगर आप भी इस समस्या से काफी ज्यादा परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहती हैं, तो आज आपको कमाल के टिप्स के बारे में बताते हैं, जो आपकी इस समस्या को दूर करने में मददगार होता है. ये कमाल के तरीके आपके लिए बेहद ही असरदार और काम के होने वाले हैं नोट कर लें.
 

गर्दन के कालेपन से कैसे पाएं छुटकारा?

 

Add Zee News as a Preferred Source

1. एलोवेरा और हल्दी

अगर आप गर्दन के कालेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप एलोवेरा और हल्दी के पेस्ट को लगा सकते हैं, ये आपकी गर्दन को साफ करने में आपकी मदद करेगा और गोरा भी कर देगा. 
 

2. आलू

अगर आप गर्दन के कालेपन से छुटकारा और साफ करना चाहते हैं, तो आप आलू के टूकड़े को गर्दन पर घिसकर भी साफ कर सकते हैं. इसको आप रोजाना  भी अपनी काली गर्दन को साफ करने के लिए लगा सकते हैं. 
 

3. नींबू का रस और दही

अगर आप गर्दन के कालेपन को साफ करना चाहते हैं, तो आप नींबू का रस और दही को मिलाकर इसके पेस्ट को भी लगा सकते हैं.  आपकी गर्दन को पूरी तरह से साफ रखने में ये आपकी मदद कर सकता है.
 

4. नींबू का रस और नारियल का तेल 

नींबू का रस और नारियल का तेल को मिक्स करके आपको रोजाना अपनी गर्दन को साफ करने के लिए इसको अच्छे से रगड़ना चाहिए, अगर आप रोजाना ऐसा करती हैं, तो आपको काफी ज्यादा बेहतरीन असर देखने को मिल सकता है.
 

5. एलोवेरा जेल 

अगर आप रोजाना 10 मिनट तक भी एलोवेरा जेल से अपनी काली गर्दन की मसाज करते हैं, तो आपको गजब का असर देखने को मिल सकता है और कालेपन की समस्या भी काफी हद तक दूर हो सकती हैं.
 

इसे भी पढ़ें:  बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है घर पर बनाया ये खास नेचुरल जेल
 

 

Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

dark neck removal tipsdark neck removal home remedies

Trending news

बंगाल में 'बाबरी' की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर पर हिंदू उम्मीदवार का बड़ा आरोप
Humayun Kabir
बंगाल में 'बाबरी' की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर पर हिंदू उम्मीदवार का बड़ा आरोप
Comoros समुद्र का वो चौराहा, जहां टकराती हैं महाशक्तियां, भारत के लिए क्यों है जरूरी
Comoros
Comoros समुद्र का वो चौराहा, जहां टकराती हैं महाशक्तियां, भारत के लिए क्यों है जरूरी
पहले नौकरी छूटी, फिर पत्नी ने बनाई दूरी; तलाक का नोटिस भेजने पर बरसाई गोलियां
bengaluru news
पहले नौकरी छूटी, फिर पत्नी ने बनाई दूरी; तलाक का नोटिस भेजने पर बरसाई गोलियां
'घोंसले' में लौटे राज ठाकरे तब बाला साहेब से बगावत क्यों की थी? तब भी एक चुनाव था
maharastra politics
'घोंसले' में लौटे राज ठाकरे तब बाला साहेब से बगावत क्यों की थी? तब भी एक चुनाव था
14 लाख की गाड़ी, 12 करोड़ में मॉडिफाइड, इस राज्य में क्यों होने लगी थार की चर्चा?
Odisha news
14 लाख की गाड़ी, 12 करोड़ में मॉडिफाइड, इस राज्य में क्यों होने लगी थार की चर्चा?
हिंदुस्‍तान ने रचा इतिहास, ISRO ने लॉन्‍च किया सबसे भारी सैटेलाइट
ISRO LVM3 Launch
हिंदुस्‍तान ने रचा इतिहास, ISRO ने लॉन्‍च किया सबसे भारी सैटेलाइट
बांग्लादेश में बिगड़े हालात; तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस
Agartala News
बांग्लादेश में बिगड़े हालात; तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस
'कुंभ' के मेले में बिछड़े नेता मिल रहे, कहीं भरत-मिलाप तो कहीं चाचा-भतीजे की खिचड़ी
BMC Election 2025
'कुंभ' के मेले में बिछड़े नेता मिल रहे, कहीं भरत-मिलाप तो कहीं चाचा-भतीजे की खिचड़ी
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
suvendu adhikari
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA Analysis
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट