अंडरआर्म्स की डार्कनेस से हो गए हैं परेशान? कालेपन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये असरदार तरीके

Dark Underarms Remedies At Home: अधिकतर लड़कियों को अंडरआर्म्स की डार्कनेस की समस्या काफी ज्यादा रहती है, जिस वजह से किसी के सामने हाथ उठाने में शर्म महसूस भी होने लगती हैं और कई बार तो लोग मजाक भी बना देते हैं. कई सारी लड़कियां इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए काफी कुछ करती हैं लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं होता है. अगर आप भी इस समस्या से राहत पाने की सोच रहे हैं और कालेपन की समस्या से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं आप भी कर लें नोट.



अंडरआर्म्स की डार्कनेस को कैसे करें दूर?



1. आलू का रस

अगर आप अंडरआर्म्स की डार्कनेस से परेशान हो गए हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप आलू का रस को रगड़कर लगा सकते हैं. ये सारे कालेपन को दूर करने के लिए काफी मददगार होता है. अगर आप रोजाना भी इसको लगाते हैं, तो इसको तुरंत साफ कर सकते हैं.



2. टमाटर स्क्रब

अंडरआर्म्स की डार्कनेस काफी कुछ करने के बाद भी नहीं साफ हो रही हैं, तो आप टमाटर स्क्रब का इस्तेमाल कर सकती हैं. डार्क पिग्मेंटेशन को कम करके गोरे कर देगा. इसको आपको नहाने से पहले जरूर लगाना चाहिए, ये आपकी समस्या को काफी हद तक दूर करने में भी मददगार है.



3. नींबू और शहद

आप नींबू और शहद को भी अंडरआर्म्स की डार्कनेस साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. महंगे प्रोडक्ट्स से आपको हमेशा बचकर ही रहना चाहिए.



4. कॉफी

कॉफी के पेस्ट को भी आप काले अंडरआर्म्स में लगाकर इसको साफ कर सकते हैं. इसको आपको रोजाना करना है और फिर आप देखेंगे कि धीरे-धीरे रंगत में सुधार हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.