चेहरे के गड्ढे कैसे कम करें? ग्लोइंग स्किन के लिए करें ये काम

चेहरे पर पिंपल होने की वजह से चेहरे पर गड्ढे हो जाते हैं. जब स्किन के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं कोलेजन ठीक नहीं बन पाता है, जिससे चेहरे पर गड्ढे बन जाते हैं, कुछ लोगों के चेहरे पर पिंपल के बिना भी गड्ढे हो जाते हैं. अगर आप चेहरे के गड्ढे को दूर करना चाहते थे तो आप एलोवेरा, शहद, नारियल तेल और बेसन-दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं.

चेहरे के गड्ढे कैसे खत्म करें

चेहरे पर गड्ढे भरने के लिए आप एलोवेरा जेल पर विटामिन ई कैप्सूल लगा सकते हैं. शहद और दालचीनी पाउडर का पेस्ट बनाकर लगाएं. मुंहासों और गड्ढों को कम करता है इसके अलावा आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा बेसन शहद और दूध मिलाकर पेस्ट बना लें, सूखने पर धो लें, इससे पोर्स टाइट कर लें, इससे चेहरे के गड्ढे कुछ हद तक कम सकता है.

क्या खाएं

चेहरे पर गड्ढे भरने के लिए आप हेल्दी चीजों का सेवन कर सकते हैं. डाइट में विटामिन सी भरपूर चीजें जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, किवी और ब्रोकली का सेवन कर सकते हैं. इसके अलावा सालमन, अखरोट, अलसी, सोयाबीन का सेवन करें, जिंक युक्त भोजन जैसे बीन्स का सेवन कर सकते हैं. इसके अलावा पानी का सेवन करें.

सीरम का इस्तेमाल

आप स्किन केयर रूटीन में सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं. चेहरे पर विटामिन सी सीरम लगाने से चेहरे पर ग्लो आता है. ग्लोइंग स्किन के लिए आप विटामिन सी सीरम लगाएं. विटामिन सी सीरम को आप रोजाना लगा सकते हैं.

