चेहरे के गड्ढे कैसे कम करें? ग्लोइंग स्किन के लिए करें ये काम

चेहरे पर गड्ढे पिंपल की वजह से होते हैं, जब स्किन के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं कोलेजन ठीक से नहीं बन पाता है, जिससे चेहरे पर हड्ढे बन जाते हैं. हालांकि कई लोगों के चेहरे पर बिना मुंहासे भी गड्ढे हो जाते हैं. यह देखने में अच्छा नहीं लगता है. ऐसे में आप इस उपाय को कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 20, 2025, 06:00 AM IST
चेहरे पर पिंपल होने की वजह से चेहरे पर गड्ढे हो जाते हैं. जब स्किन के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं कोलेजन ठीक नहीं बन पाता है, जिससे चेहरे पर गड्ढे बन जाते हैं, कुछ लोगों के चेहरे पर पिंपल के बिना भी गड्ढे हो जाते हैं. अगर आप चेहरे के गड्ढे को दूर करना चाहते थे तो आप एलोवेरा, शहद, नारियल तेल और बेसन-दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

चेहरे के गड्ढे कैसे खत्म करें 
चेहरे पर गड्ढे भरने के लिए आप एलोवेरा जेल पर विटामिन ई कैप्सूल लगा सकते हैं. शहद और दालचीनी पाउडर का पेस्ट बनाकर लगाएं. मुंहासों और गड्ढों को कम करता है इसके अलावा आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा बेसन शहद और दूध मिलाकर पेस्ट बना लें, सूखने पर धो लें, इससे पोर्स टाइट कर लें, इससे चेहरे के गड्ढे कुछ हद तक कम सकता है. 

क्या खाएं 
चेहरे पर गड्ढे भरने के लिए आप हेल्दी चीजों का सेवन कर सकते हैं. डाइट में विटामिन सी भरपूर चीजें जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, किवी और ब्रोकली का सेवन कर सकते हैं. इसके अलावा सालमन, अखरोट, अलसी, सोयाबीन का सेवन करें, जिंक युक्त भोजन जैसे बीन्स का सेवन कर सकते हैं. इसके अलावा पानी का सेवन करें. 

सीरम का इस्तेमाल 
आप स्किन केयर रूटीन में सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं. चेहरे पर विटामिन सी सीरम लगाने से चेहरे पर ग्लो आता है. ग्लोइंग स्किन के लिए आप विटामिन सी सीरम लगाएं. विटामिन सी सीरम को आप रोजाना लगा सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

